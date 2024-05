Ex-Postbankchef Frank Strauß "plötzlich und unerwartet" gestorben

Gleichlautende Medienberichte bestätigen, dass der ehemalige Postbank-Chef Frank Strauß bereits in der vergangenen Woche "plötzlich und unerwartet" im Alter von 54 Jahren gestorben ist. Zur Todesursache gibt es keine Angaben. Am 26. Mai erfolgte eine diesbezügliche erste Presseinformation durch die Deutsche Bank.

Quelle: www.globallookpress.com © Robert Schmiegelt, via www.imago

Der frühere Postbank-Chef Frank Strauß ist bereits in der vergangenen Woche "plötzlich und unerwartet" im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Manager arbeitete fast 30 Jahre für die Deutsche Bank und die Postbank. Zu seinem Tod wurde auf der Webseite der Deutschen Bank eine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht. Darin erklärt der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing: Mitglied der britischen Königsfamilie stirbt unerwartet mit 45 Jahren "In fast 30 Jahren bei der Deutschen Bank und der Postbank hat er sich große Verdienste erworben, insbesondere um unser Privatkundengeschäft. Der viel zu frühe Tod von Frank Strauß erfüllt mich ebenso wie viele Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Bank mit Bestürzung und tiefer Trauer." Mehrere Medienberichte formulierten den Umstand eines "plötzlich und unerwarteten" Todes von Strauß. Die dem Springer-Verlag zugehörige Welt-Zeitung zitiert einen Anwalt der Familie, der wiederum erklärte, "Strauß sei friedlich eingeschlafen". Strauß war verheiratet und hatte zwei Kinder. Der Manager war sechs Jahre lang Vorstandschef der Postbank. Im Anschluss wechselte er in den Vorstand der Deutschen Bank. Strauß hatte sechs Jahre lang den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Postbank inne und war zudem "nach der Eingliederung des Bonner Instituts ins Privatkundengeschäft der Deutschen Bank zwei Jahre lang – von 2017 bis 2019 – Mitglied im Vorstand des größten deutschen Geldhauses", so das Handelsblatt. Mehr zum Thema - Plötzlich und unerwartet: Schweizer Bundesratssprecher gestorben

