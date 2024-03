Mitglied der britischen Königsfamilie stirbt unerwartet mit 45 Jahren

Thomas Kingston, der Ehemann von Lady Gabriella Windsor, verstarb am 25. Februar mit nur 45 Jahren. Das britische Königshaus teilt mit, dass es um das sehr geliebte Familienmitglied trauere. Am Freitag wird mittels Obduktion die bislang unbekannte Todesursache ermittelt.

Im Alter von nur 45 Jahren verstarb Ende Februar der britische Banker und Angeheiratete der britischen Königsfamilie Thomas Kingston. In einer Presseerklärung informierte das Königshaus am 27. Februar über den "plötzlichen Tod" des Ehemanns von Lady Gabriella Windsor. Nach Angaben der britischen Journalistin Rebecca Englis, wurde Kingston am 25. Februar tot aufgefunden. Wie Gala am Donnerstag berichtete, werde die Gerichtsmedizin am Freitag damit beginnen, mittels Obduktion die Todesursache zu klären.

2019 hatte der Geschäftsmann die Angehörige des britischen Königshauses Lady Gabriella Windsor geheiratet. Ihr Vater, Prinz Michael von Kent, ist ein Cousin ersten Grades der verstorbenen Königin Elisabeth II. Als enges Mitglied der Königsfamilie vertrat er die Queen während ihrer Regentschaft gelegentlich bei Veranstaltungen in Commonwealth-Ländern.

Der Buckingham-Palast teilte mit, man trauere um ein "sehr geliebtes Familienmitglied". Das Königspaar werde für die Familie Kingston beten: Insbesondere senden "Ihre Majestäten ihre tief empfundenen Gedanken und Gebete an Gabriella und die gesamte Familie Kingston", zitierte das Magazin Town & Country aus der Beileidserklärung des Königshauses.

Kingston hatte Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bristol studiert und arbeitete anschließend in der Abteilung für diplomatische Missionen des britischen Außenministeriums, so Town & Country. In Bagdad habe er sich fast drei Jahre als Projektleiter für das irakische Friedensinstitut engagiert. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien arbeitete er als Aktienanalyst für die globale Vermögensverwaltungsfirma Schroders und anschließend bis April 2017 als Geschäftsführer von Voltan Capital Management. Zuletzt war er im Bereich Investitionen in Grenzmärkte und als Direktor von Devonport Capital tätig.

Ein Beamter des Gerichts in Gloucestershire habe dem britischen Magazin Hello die Obduktion des Leichnams bestätigt, so Gala. In der Mitteilung des Gerichts wurde auch die leitende Gerichtsmedizinerin genannt:

"Bitte beachten Sie, dass die leitende Gerichtsmedizinerin von Gloucestershire, Frau Katy Skerrett, die Eröffnung der Untersuchung zum Tod von Herrn Thomas Henry Robin Kingston am Freitag, dem 1. März 2024, um 14 Uhr in der Gerichtsmedizin von Gloucestershire leiten wird."

