Bonn: Pkw rast ins Tor des russischen Generalkonsulats

Ein Auto ist in das Tor des russischen Generalkonsulats in Bonn gekracht. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt, ist bislang unklar.

Quelle: AFP © JOHN MACDOUGALL

In Bonn ist am Mittwochabend ein Auto gegen das Tor des russischen Generalkonsulats gekracht, teilte die diplomatische Vertretung auf Telegram mit. Das Tor sei beschädigt und der Fahrer festgenommen worden. Er habe nach ersten Erkenntnissen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden. Wenige Minuten nach dem Vorfall sei die Polizei eingetroffen, erklärte das Konsulat. Der Fahrer habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Das Auto sei abtransportiert worden. Polizisten hätten den Tatort untersucht. Noch ist unklar, ob der Fahrer den Zaun absichtlich gerammt hat. "Wir erwarten eine rasche und professionelle Aufklärung des Vorfalls auf der Grundlage einer vom Generalkonsulat eingereichten Strafanzeige", teilte die diplomatische Vertretung mit. Mehr zum Thema - Kurz vor EU-Wahl: Europarat verbietet vorzeitig die Sendetätigkeit weiterer vier russischer Medien

