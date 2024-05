Bremen: Nach größerem Chemiefund wird Schulgebäude mit rund 1.400 Menschen von der Polizei geräumt

In Bremen musste ein Gymnasium komplett geräumt werden, nachdem bei einer Routineinventur größere Mengen einer unbekannten Chemikalie gefunden wurden. Diese wurden seitens der Feuerwehr als "gefährlich" eingestuft.

© Screenshot: Webseite butenunbinnen/Gallasch

Im Zuge einer Bestandsprüfung des Chemielagers des Bremer Gymnasiums Horn wurde die unbekannte Substanz entdeckt. Die Schulleitung hat dann vorsorglich die Feuerwehr informiert, die wiederum umgehend das Gebäude räumen ließ. Die Bild-Zeitung erfuhr, dass Lehrer bei der Durchsicht des Chemielagers und der anschließenden Inventarisierung auf den Stoff gestoßen waren. Nach Angaben der Polizei schätzte die informierte Feuerwehr die im Gebäude vorgefundenen Chemikalie als hochexplosiv ein. Um was für einen Stoff es sich handelt, wurde seitens der Feuerwehr nicht kommuniziert. Auf Grund einer vermutl. gefährlichen Substanz, wurde das Gymnasium #Bremen#Horn evakuiert. Personen sind nicht gefährdet.Die #Polizei, @FeuerwehrHB & Spezialisten der @bpol_nord sind vor Ort & überprüfen die Substanz.Wir informieren, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. pic.twitter.com/wLyhrjfT89 — Polizei Bremen (@BremenPolizei) May 8, 2024 Die rund 1.400 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte befinden sich den Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge weiterhin auf dem Schulgelände. Die eingeleiteten Maßnahmen dauern derzeit noch an. Mehr zum Thema - Berlin: Anhaltender Großbrand mit giftigen Dämpfen beschäftigt über 150 Feuerwehrleute

