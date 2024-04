Til Schweiger teilt aus: "Böhmermann und Pocher verachte ich"

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hat Til Schweiger offen über seine Abneigung gegenüber zwei prominenten deutschen Kollegen gesprochen – dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann und dem Entertainer Oliver Pocher. Schweiger erklärte wörtlich: "Die verachte ich, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen." Mit dieser scharfen Kritik erklärt der Schauspieler seine deutliche Abneigung gegenüber den beiden Fernsehstars.

Quelle: Legion-media.ru

Dass Til Schweiger kein Blatt vor den Mund nimmt, ist allgemein bekannt. Doch jetzt holt er besonders heftig gegen zwei deutsche Prominente aus, die er regelrecht "verachtet". In einem aktuellen Interview für Die Zeit erklärt der Schauspieler und Regisseur, dass die Medien oft verschweigen, dass er durchaus selbstkritisch über seine eigenen Dummheiten lachen könne. Schweiger: "Ich habe nämlich wirklich einen guten Humor – im Gegensatz zu Leuten wie Jan Böhmermann oder Oliver Pocher, die ich verachte, weil sie immer nur auf Kosten anderer lachen." Meinung Jan Böhmermann als Propagandist des Jahres ausgezeichnet Til Schweiger bezeichnet Jan Böhmermann sogar als das "größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft" und fügte hinzu, dass er bereits Gewaltfantasien gegen den Comedian gehegt habe. Schweiger erinnerte sich an eine Begegnung mit Böhmermann in einer Lufthansa-Lounge: "Ich hatte mir geschworen, wenn ich den treffe, kriegt der eine fette Schelle. Aber Gott sei Dank habe ich nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf gehört, sondern auf das Engelchen und habe ihn verschont." Trotz seiner harschen inhaltlichen Kritik ist Schweiger stolz darauf, sich in diesem Moment mental beherrscht zu haben. Dennoch macht seine Äußerung über Böhmermann und Pocher deutlich, dass er keinen Hehl aus seiner Verachtung für Personen macht, die nach seiner Ansicht auf Kosten konstruierter Lächerlichkeit Dritter das Publikum für sich gewinnen wollen. Mehr zum Thema - Impfung von Kindern "entsetzlich" – Til Schweiger sorgt in neuer Corona-Doku für Aufregung

