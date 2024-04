Wahlumfrage: SPD verliert, BSW legt zu, Linke weiter draußen

Im vom Meinungsforschungsinstitut Insa erhobenen Sonntagstrend verliert die SPD in der Wählergunst, das Bündnis Sahra Wagenknecht legt hingegen zu. Insgesamt kommt die Ampel nur auf 33 Prozent der Stimmen. Die stärkste Kraft bleibt die Union mit 30 Prozent.

Quelle: www.globallookpress.com © Hendrik Schmidt/dpa

Die SPD verliert erneut in der Wählergunst: Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 15 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Insgesamt kommen die aktuell regierenden Ampel-Parteien in der Insa-Umfrage zusammen auf nur 33 Prozent der Stimmen. Stärkste Kraft bleibt die Union, die derzeit auf 30 Prozent (unverändert) kommt. Bündnis90/Die Grünen und die FDP konnten ihre Werte aus der Vorwoche (13 Prozent und fünf Prozent) halten. Auch die AfD liegt stabil bei 18 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann sich um einen Punkt verbessern und kommt in dieser Woche auf sieben Prozent. Die Linke kann zwar um einen Punkt zulegen, liegt mit vier Prozent aber weiterhin unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Die sonstigen Parteien können laut der INSA-Erhebung acht Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Mehr zum Thema - Abwärtstrend bestätigt: Grüne fallen bei Forsa-Umfrage auf tiefsten Wert seit 2018

