Pressefreiheit: Prozess wegen Verlinkung auf Internetarchiv

Wegen Setzen eines Links zu einer Archivseite hat sich ein Redakteur des Freiburger Senders "Radio Dreyeckland" vor Gericht zu verantworten. Der Prozess gilt als weitreichend für die Pressefreiheit in Deutschland. Rechtfertigt das Setzen eines Links die Durchsuchung von Redaktionsräumen?

Quelle: www.globallookpress.com © Philipp von Ditfurth

Der Prozess gegen einen Redakteur des linken, nicht kommerziellen Senders Radio Dreyeckland hat begonnen. Dem Redakteur wird vorgeworfen, mit dem Verlinken auf die Archivseite einer verbotenen Organisation, deren Weiterexistenz unterstützt zu haben. Konkret geht es um einen Link auf die Archivseite von linksunten.indymedia. Die Vereinigung war im Jahr 2017 verboten worden. In einem Beitrag vom Juni 2022 verlinkte ein Redakteur von Radio Dreyeckland auf eine Archivseite von linksunten.indymedia. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, mit dem Verlinken habe der Redakteur eine verbotene Vereinigung unterstützt. Julia Nawalnaja erhält "Medienfreiheitspreis" In der Folge waren die Räume von Radio Dreyeckland von den Ermittlungsbehörden durchsucht worden. Der beschuldigte Redakteur hat das als "unglaublichen Eingriff in die Redaktionsarbeit von Radio Dreyeckland und in die Pressefreiheit" bezeichnet. Zu Prozessbeginn wiesen sowohl das Gericht als auch die Verteidigung auf die Bedeutung des Verfahrens für die Pressefreiheit hin. Ein Sprecher der Gewerkschaft Ver.di nannte die Durchsuchung unverhältnismäßig. Die Durchsuchung der Redaktionsräume wegen eines Links sei eine "völlig unverhältnismäßige Reaktion der zuständigen Staatsanwaltschaft", sagte Ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross. Er befürchtet Repressalien gegen Journalisten und die weitere Einschränkung der Pressefreiheit, sollte das Gericht das Verfahren der Staatsanwaltschaft für rechtmäßig erklären. Mehr zum Thema – Bundesverfassungsgericht gibt Reichelt recht und stärkt Meinungsfreiheit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.