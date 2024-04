"Unverhohlene Provokation": Russische Botschaft reagiert auf Bayreuther "Spionagefall"

Russlands Botschaft in Berlin hat die Vorwürfe zurückgewiesen, russische Dienste hätten Sabotageakte gegen militärische Einrichtungen in Deutschland vorbereitet. Hintergrund ist die Verhaftung von zwei Deutschrussen, denen Spionagetätigkeit für russische Geheimdienste vorgeworfen wird.

Quelle: RT © Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland

Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin hat am Donnerstagabend auf die Verhaftung von zwei Deutschen in Bayern, die angeblich auch die russische Staatsbürgerschaft besitzen, und auf den öffentlich gewordenen Vorwurf reagiert, diese hätten für russische Geheimdienste spioniert und Sabotageakte vorbereitet. Angeblicher Sabotageversuch: Kiesewetter warnt vor "Russland nahestehenden Bürgern" In einer unter anderem auf der Plattform X, dem Twitter-Nachfolger veröffentlichten Erklärung der Botschaft werden die Vorwürfe, die auch zur Einbestellung des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters Sergei Netschajew in das Auswärtige Amt geführt haben, deutlich zurückgewiesen. Die Botschaft weist darauf hin, dass keine Beweise vorgelegt wurden, die die angeblichen Verbindungen zu Vertretern russischer Strukturen belegen würden. Die Darstellungen der deutschen Behörden seien "absurde und ungeschickte Versuche", eine Verwicklung Russlands zu konstruieren. Man werte sie als "schlecht verschleierte Bemühungen, die Aufmerksamkeit der deutschen Gesellschaft von dem Eklat mit dem publik gemachten Gespräch hochrangiger Bundeswehrvertreter über mögliche Angriffe auf zivile Infrastrukturobjekte in Russland abzulenken". ⚡️ Kommentar der Russischen Botschaft in Deutschland🔸 Am 18. April 2024 wurde der Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland Sergej Netschajew in das Auswärtige Amt einbestellt, wo ihm der Protest im Zusammenhang mit der Festnahme von zwei deutschen Staatsbürgern in… pic.twitter.com/h23B1qobcC — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) April 18, 2024 In Bezug auf die Einbestellung des Botschafters heißt es in der Erklärung weiter: "Wir betrachten die genannte Demarche als eine unverhohlene Provokation, die darauf abzielt, die in Deutschland ohnehin grassierende Spionomanie weiter anzuheizen, das Niveau der Russenfeindlichkeit in die Höhe zu treiben, die deutsch-russischen Beziehungen weiter zu zerstören und den von der Bundesregierung eingeschlagenen Kurs der uneingeschränkten Militarisierung und des Vollpumpens der Ukraine mit Waffen und militärischer Ausrüstung zu rechtfertigen." Die Botschaft der Russischen Föderation teilt zudem mit, dass sie von Vertretern des Auswärtigen Amtes gefordert habe, Botschaftsvertretern unverzüglich konsularischen Zugang zu den Festgenommenen zu gewähren, falls sie tatsächlich russische Staatsbürger sind. Unfreundliche Handlungen gegenüber Russland würden nicht ohne Konsequenzen bleiben, heißt es abschließend. Mehr zum Thema - Eine Spionageshow mit Hintergedanken

