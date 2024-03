Neue INSA-Umfrage: SPD und AfD legen zu

Und schon wieder eine neue Umfrage. Sie zeigt die Spuren der aktuellen Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine. SPD und AfD lehnen diese Lieferung ab – und können zulegen. Union, Grüne und FDP lassen Federn.

Quelle: www.globallookpress.com © Britta Pedersen/dpa

Die SPD hat in einer aktuellen Umfrage gleich eineinhalb Prozentpunkte zulegen können. Das ist das Ergebnis des aktuellen INSA-Meinungstrends für das Springerblatt Bild, nicht zu verwechseln mit der INSA-Sonntagsfrage. Neue Umfrage: Union verliert, AfD weiter zweitstärkste Kraft Demnach steht die Kanzlerpartei zum ersten Mal seit Januar wieder bei 16 Prozent. Auch die AfD kann einen Prozentpunkt zulegen und kommt nun auf 19,5 Prozent. Damit bleibt sie zweitstärkste Kraft. Stärkste Kraft bleibt die Union, die aber eineinhalb Prozentpunkte abgeben muss und nun auf 29,5 Prozent kommt. Damit liegt sie im Meinungstrend zum ersten Mal seit Dezember 2023 wieder unter der 30-Prozentmarke. Verluste verzeichnen auch Grüne und FDP. Beide verlieren einen halben Prozentpunkt und kommen nun auf zwölf bzw. fünf Prozent. Stabil bleiben das BSW bei 6,5, die Rest-Linke bei 3,5 Prozent und die Freien Wähler bei 2,5 Prozent. Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 29,5 % | AfD 19,5 % | SPD 16 % | GRÜNE 12 % | BSW 6,5 % | FDP 5 % | DIE LINKE 3,5 % | FREIE WÄHLER 2,5 % | Sonstige 5,5 %➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9➤ Verlauf: https://t.co/vnhJf7ub9Spic.twitter.com/UfPPCVRjdo — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) March 18, 2024 Die Ergebnisse der Umfrage lassen sich als Folge um die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Regierung in Kiew verstehen. SPD und AfD sind gegen eine Lieferung, Union, FDP und Grüne sind dafür. Die große Mehrheit der Bevölkerung lehnt die Taurus-Lieferung ab. Mehr zum Thema - Umfrage-Hammer in Sachsen: AfD bei 35 Prozent – BSW mit 8 Prozent prescht an Ampel-Parteien vorbei

