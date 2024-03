Umfrage zeigt: Mehrheit der Deutschen unterstützt Papst-Aussage zum "Mut zur weißen Fahne"

Man müsse den Mut haben, zu verhandeln, wenn die Dinge nicht gut laufen. Für diese Forderung an Kiew hatte der Papst ordentlich auf die Kalotte bekommen, gerade auch von deutschen Politikern. Nun zeigt eine Umfrage: Die Mehrheit der Deutschen stimmt Franziskus zu.

Quelle: www.globallookpress.com © ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency

Die Mehrheit der Deutschen findet die im Westen scharf kritisierte Aussage von Papst Franziskus zum Ukrainekonflikt richtig. Der Papst hatte am Wochenende erklärt, er glaube, "dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut zur weißen Fahne hat und verhandelt". Franziskus weiter: "Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln." Laut einer INSA-Umfrage im Auftrag der Burda-Zeitschrift Focus stimmen 53 Prozent der Deutschen dem Appell des Papstes zu. Ein gutes Drittel der Befragten (34 Prozent) lehnt die Aussage hingegen ab. Zehn Prozent können sich dazu nicht äußern, drei Prozent wollten keine Aussage treffen. Papst Franziskus fordert von Kiew "Mut zur weißen Fahne" Am meisten Ablehnung findet die Aussage unter den Wählern der Grünen. Von ihnen halten 53 Prozent die Forderung des Papstes für falsch. Auch 49 Prozent der SPD-Wähler widersprechen dem Papst. Dagegen stößt das Kirchenoberhaupt bei 72 Prozent der AfD-Wähler auf Zustimmung. Auch bei den Wählern von Union und FDP überwiegt die Zustimmung für den Pontifex (jeweils 52 Prozent). Die Aussage hatte im Westen und in der Ukraine selbst für massive Kritik gesorgt. In Deutschland kritisierten vor allem Politiker der Union und der Grünen den Papst scharf, aber auch die deutschen Bischöfe distanzierten sich. Mittlerweile hat der Vatikan reagiert und die Aussage des offenbar nicht mehr als unfehlbar geltenden Papstes relativiert. Nun heißt es ganz westlich korrekt, erste Bedingung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei, dass Russland seine "Aggression" einstelle. Die Forsa-Umfrage offenbart erneut die Distanz zwischen der politischen Klasse in der Bundesrepublik und ihren Wählern beim Thema Ukraine. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Umfrage gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ablehnt. Trotzdem sprechen sich weite Teile von Union, FDP und Grünen für eine Lieferung dieser Waffen an die Ukraine aus. Mehr zum Thema - Der Balkonist – Mediale Kuckuckseier der Empörung über den Papst

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.