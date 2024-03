Köln: 15-Jähriger erstochen – kurz nachdem er vor Gericht aussagte

In Köln ist am Sonntagmorgen ein 15-Jähriger tot an einer Landzunge im Kölner Hafen aufgefunden worden. Später stellte sich heraus, dass der Jugendliche wohl wegen einer Aussage vor Gericht Opfer der Gewalttat wurde. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen zwei Männer beantragt.

Quelle: www.globallookpress.com © 54� / Christian Deutzmann

Am Sonntagmorgen ist ein 15-Jähriger tot an einer Landzunge im Kölner Hafen aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen zwei Männer beantragt. Später stellte sich heraus, dass der 15-Jährige offenbar wegen einer Aussage vor Gericht Opfer der Gewalttat wurde. Berlin: Mann am "Checkpoint Charlie" erschossen Der in Köln tot aufgefundene 15-Jährige soll von zwei 18 und 20 Jahre alten Männern erstochen worden sein. Gegen die beiden Beschuldigten werde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes beantragt, teilte am Montag ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand hätten die Beschuldigten den 15-Jährigen am frühen Sonntagmorgen mit vorgehaltenen Waffen vor einer Gaststätte in Köln-Mülheim entführt und im Hafengebiet mit mehreren Messerstichen getötet. Der 15-Jährige habe kürzlich in einer Jugendstrafsache am Amtsgericht Köln einen der Beschuldigten belastet. Medienberichten zufolge soll es dabei um Drogendelikte gegangen sein. Die Aussage vor dem Amtsgericht stelle möglicherweise auch das Tatmotiv dar. Vor diesem Hintergrund stütze sich der Antrag der Staatsanwaltschaft auf das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden Beschuldigten den 15-Jährigen in der Nacht zum Sonntag vor der Gaststätte bedroht hatten und alarmierten daraufhin die Polizei. Der Mord konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Mehr zum Thema - "Lebenslänglich" für Neuschwanstein-Mörder

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.