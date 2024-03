"Blanke Zumutung": Bahn klagt gegen GDL-Streik

Die GDL hat für den Dienstag einen weiteren Streik angekündigt. Die Bahn versucht nun, den Ausstand mit juristischen Mitteln zu verhindern. Das Unternehmen nannte die kurze Vorlaufzeit "nicht hinnehmbar". Die Streiks seien außerdem unverhältnismäßig.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Rene Traut

Die Deutsche Bahn will den für Dienstag angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL noch mit juristischen Mitteln verhindern. Der Staatskonzern erklärte am Montag, man habe beim Frankfurter Arbeitsgericht einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. Bahnchaos geht in die nächste Runde: GDL streikt von Donnerstag bis Samstag Als Grund nannte die Bahn die kurze Vorlaufzeit von nur 22 Stunden. Personalvorstand Martin Seiler erklärte, diese sei eine "eine blanke Zumutung" und "nicht hinnehmbar". Die von der GDL angekündigten Wellenstreiks seien außerdem unverhältnismäßig und gefährdeten die Versorgung im Land. Die GDL hatte am Sonntagabend einen weiteren 24-stündigen Streik angekündigt, der von Dienstag, 2 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, andauern soll. Es wäre bereits der sechste Ausstand im laufenden Tarifstreit. Der Konflikt zwischen Bahn und Gewerkschaft ist festgefahren. Die Bahn hatte zuletzt auch eine formale Schlichtung ins Spiel gebracht. Die GDL fordert von der Bahn für die Rückkehr zum Verhandlungstisch ein neues Angebot. Wichtigster Streitpunkt ist die von der GdL geforderte Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Mehr zum Thema – Tarifstreit bei der Bahn: GDL-Chef Weselsky fordert Absenkung der Arbeitszeit für Lokführer

