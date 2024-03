Grünen-Kretschmann: "Je mehr Flüchtlinge, desto mehr Straftaten"

Hätte das ein Politiker der AfD gesagt, gäbe es in Stuttgart heute eine Großdemonstration "gegen Nazis" mit nach Angaben der Anmelder 600.000 Teilnehmern. Mindestens. Doch gesagt hat es der grüne "Landesvater" Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, und der darf das offenbar:

Der Satz fiel im ZDF-Morgenmagazin "moma" während einer Zuschaltung aus Ludwigsburg am Freitag. Kretschmann beantwortete die Frage eines Moderators danach, ob er Verständnis für die Sorgen der Bürger im Zusammenhang mit Migration und Kriminalität habe.

Wörtlich fragte der Journalist:

"Es gibt Sorgen in der Bevölkerung, was wir auch in den Vorgesprächen gehört haben. Sorge auch, dass zu viele junge Männer aus einem anderen Kulturkreis an einem Ort wohnen. Vereinzelt gab es auch hier in Ludwigsburg Berichte über Straftaten und Gewalt. All das schürt Ängste, Herr Ministerpräsident. Haben Sie Verständnis für diese Ängste?"