Nach Brandanschlag auf Stromversorgung für Tesla: Generalbundesanwaltschaft ermittelt

Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Brandanschlags auf die Stromversorgung des Tesla-Werkes in Grünheide an sich gezogen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Ermittelt wird gegen eine linksextremistische Gruppe, die sich zu dem Anschlag bekannte.

Quelle: www.globallookpress.com © Sebastian Gollnow/dpa

Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide bei Berlin hat die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen und ermittelt offenbar gegen eine linksextreme Gruppe, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Meinung Kiesewetter und Generalbundesanwalt: Die Räuber genieren sich nicht mehr Es bestehe der Anfangsverdacht unter anderem der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der gemeinschaftlichen Brandstiftung, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Weitere Einzelheiten wollte sie vorerst nicht bekannt geben. Bisher unbekannte Täter hatten am Dienstag Feuer an einem Strommast gelegt, der auch die Versorgung der Tesla-Fabrik gewährleistet. Die Produktion musste gestoppt werden. Auch Bewohner nahegelegener Kommunen waren von dem Stromausfall betroffen. Tesla und ein Logistikzentrum von Edeka konnten bislang nicht wieder mit Strom versorgt werden. Es wird erwartet, dass der Produktionsausfall noch einige Tage andauern wird. Der Netzbetreiber sprach von massiven Beschädigungen am Mast und an spannungsführenden Teilen. Zu dem Anschlag bekannt hat sich die linksextreme "Vulkangruppe". Die Polizei hält ein diesbezügliches Bekennerschreiben für echt. Mehr zum Thema – Brandanschlag nahe Tesla-Fabrik in Brandenburg – Musk kritisiert "Öko-Terroristen"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.