Gericht: Projektion von Kriegsbildern auf russischem Botschaftsgebäude in Berlin verboten

Am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns wollten ukrainische Aktivisten eine Stunde lang Videos und Fotos auf das Gebäude der russischen Botschaft in Berlin projizieren. Die Polizei und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg untersagten dies.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu

Der Verein für proukrainischen Aktivismus "Vitsche" hat für den zweiten Jahrestag des Beginns der russischen Milititäroperation in der Ukraine am 24. Februar eine besondere "Aktion" geplant. Eine Stunde sollten Fotos und Videos vom Kriegsgeschehen auf das Gebäude der russischen Botschaft in Berlin projiziert werden. Die Polizei untersagte dies mit der Begründung, dass "eine Lichtquelle hoher Intensität wie ein Beamer" Mitarbeitern der Botschaft "direkt in die Augen" strahlen und "dies gesundheitsschädlich", "zumindest aber stark belästigend" sein könne. Daraufhin zogen die Anmelder der Versammlung vor Gericht. Berlin: Russischer Botschafter wegen Nawalny einbestellt Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab im Streitfall der Polizei das Recht. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit einem Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961. Danach hat der Empfangsstaat die Pflicht, die Räumlichkeiten einer diplomatischen Mission zu schützen, um eine Beeinträchtigung ihres Friedens oder ihrer Würde zu verhindern. Da Kundgebungen vor Botschaften erlaubt seien, hätten die Aktivisten die Möglichkeit, auf öffentlichem Straßenland eine Leinwand aufzustellen, auf der Bilder und Videos gezeigt werden könnten, entschied das Gericht. Für den kommenden Samstag sind in der Bundesrepublik mehrere antirussische Demonstrationen angemeldet. Einige Veranstaltungen sind in der Nähe der russischen Botschaft geplant. RT DE ist die Tätigkeit des Vitsche-Vereins aus der nächsten Nähe bekannt. Bei den Veranstaltungen in Berlin sind Hassbotschaften gegen Russland und den russischen Präsidenten, Aufrufe zur Schließung russischer Kultureinrichtungen in Deutschland und Skandieren nationalistischer Parolen zu erwarten. Mehr zum Thema - Botschafter Netschajew zu Militarisierungsdebatte: Russland stellt für Deutschland keine Gefahr dar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.