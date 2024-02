Wahlumfrage: Restlinke fällt auf zwei Prozent, AfD auf 18 Prozent, FDP unter fünf

Die Parteien AfD, Die Linke und FDP sind die größten Verlierer der jüngsten Wahlumfragen in Deutschland. Die AfD erreicht die 20 Prozent nicht mehr, während es bei den Restlinken und der FDP inzwischen um das politische Überleben geht. Die Linke erreicht erstmals den historischen Tiefststand von zwei Prozent in einer Wahlumfrage.

Quelle: Gettyimages.ru © Sean Gallup/Getty Images

In einer am Dienstag veröffentlichten Meinungsumfrage zur den Aussichten der Parteien bei einer Bundestagswahl in Deutschland kommt die durch den Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht geschwächte Partei Die Linke erstmals in ihrer Geschichte auf nur noch zwei Prozent potenzieller Wählerstimmen. Die Alternative für Deutschland (AfD) muss ebenfalls Sympathien abgeben, ihr trauen die Meinungsforscher aktuell nur noch einen Stimmenanteil von 18 Prozent zu, nachdem sie im Laufe des Vorjahres kontinuierlich zulegen konnte und Anfang Januar noch mit 24 Prozent den bisherigen Höchststand bei Wahlumfragen verbucht hatte. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage GMSUnion: 32% (-1)AfD: 18% (-5)SPD: 16% (+2)GRÜNE: 13%BSW: 5% (NEU)FDP: 4% (-2)FW: 3%LINKE: 2% (-1)Sonstige: 7% (+2)Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Januar 2024Verlauf: https://t.co/f9MV7iZ8iJ#btw#btw25pic.twitter.com/GznPkrjUU1 — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) February 6, 2024 Die Umfrage wurde von der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Dr. Jung (GMS) im Zeitraum vom 31. Januar 2024 bis 05. Februar 2024 durchgeführt, wobei 1.018 Respondenten telefonisch und online befragt wurden. Neue Umfrage sieht Wagenknecht-Partei bei sieben Prozent In einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kommt die AfD genauso auf nur noch 18 Prozent, ein Minus von vier Prozentpunkten gegenüber den Forsa-Umfragen Anfang und Mitte Januar. Die Linke erreicht bei Forsa noch 3 Prozent. Forsa hat zwischen dem 30. Januar und dem 4. Februar insgesamt 2.503 Respondenten befragt. Schlecht sieht es auch für die FDP aus, die in beiden Umfragen auf vier Prozentpunkte kommt und damit an der 5-Prozenthürde scheitern würde, wenn die Bundestagswahlen heute stattfinden würden. Damit verfestigt sich ein Trend in den Meinungsumfragen der letzten Wochen, der den kleinsten Koalitionspartner der Berliner Ampelkoalition inzwischen stabil unter 5 Prozent sieht. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL/n-tvUnion: 31% (-1)AfD: 18% (-1)SPD: 15%GRÜNE: 14%BSW: 5% (+2)FDP: 4% (+1)LINKE: 3%FW: 3%Sonstige: 7% (-1)Änderungen zur letzten Umfrage vom 30. Januar 2024Verlauf: https://t.co/f9MV7iZ8iJ#btw#btw25pic.twitter.com/RF52FiT45C — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) February 6, 2024 Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nach Auffassung der Meinungsforscher realistische Aussichten, in den nächsten Bundestag gewählt zu werden. Beide Umfragen sehen das BSW knapp über 5 Prozent, eine am Vortag veröffentlichte INSA-Umfrage traut der jungen Partei sogar einen Stimmenanteil von 7,5 Prozent zu. Die Unionsparteien CDU und CSU kommen in den beiden Umfragen auf einen potenziellen Stimmenanteil von 32 bzw. 31 Prozent, die SPD erreicht 16 oder 15 Prozent, Bündnis90/Die Grünen 13 bzw. 14 Prozent. Mehr zum Thema - Alarmsignal für Berlin: Wahlumfrage für Sachsen-Anhalt sieht keine Ampelpartei über fünf Prozent

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.