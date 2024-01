Neue Umfrage sieht Wagenknecht-Partei bei sieben Prozent

Eine aktuelle Umfrage sieht Umbrüche in der deutschen Parteienlandschaft voraus. Die neue Wagenknecht-Partei käme demnach bei einer Bundestagswahl gleich auf sieben Prozent. FDP und Linke würden beide aus dem Bundestag fliegen.

Quelle: Legion-media.ru © Imago images / dts

Eine aktuelle Umfrage sieht die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei sieben Prozent. Laut dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für das Springerblatt Bild am Sonntag erhebt, würde das BSW damit bei einer Bundestagswahl aus dem Stand FDP und Linke überflügeln. Beide würden laut INSA mit jeweils vier Prozent aus dem Bundestag fliegen. Stärkste Kraft ist die CDU/CSU, die einen Prozentpunkt zulegt und auf 31 Prozent kommt. Dahinter liegt die AfD, die nach der wochenlangen Kampagne um ein angebliches Geheimtreffen einen Punkt abgibt und auf 21 Prozent kommt. Die Kanzlerpartei SPD kann auf niedrigem Niveau zulegen – um einen Punkt auf nun 14 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 13 Prozent, die sonstigen Parteien erhalten zusammen sechs Prozent der Stimmen. Mehr zum Thema – Lange vermisste Töne aus Berlin: BSW-Parteitag beginnt mit Dank an Rote Armee für Befreiung

