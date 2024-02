Faktenfinder der Tagesschau: Al Jazeera berichtet einseitig und betreibt Propaganda

In seinem aktuellen Faktenfinder für die Tagesschau weist Pascal Siggelkow Al Jazeera Einseitigkeit zugunsten der Hamas nach. Die unfreiwillige Komik, wenn ausgerechnet die Tagesschau einem anderen Medium Einseitigkeit und Propaganda vorwirft, entgeht dem Team der Tagesschau.

Quelle: www.globallookpress.com © Marcus Brandt

Pascal Siggelkow hat wieder zugeschlagen. Für den Faktenfinder der Tagesschau hat Siggelkow einseitige Berichterstattung entdeckt ‒ nicht bei der Tagesschau, versteht sich, sondern beim in Katar ansässigen Sender Al Jazeera. Der würde einseitig und zugunsten der Hamas berichten, ist der Vorwurf, den Siggelkow und seine Co-Autorin Carla Reveland erheben. Der Sender verbreite Propaganda, rufe gar zum Widerstand gegen "zionistische Aggression" auf, mokieren sich die Faktenfinder im öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die Vorwürfe, die Siggelkow und Reveland erheben, lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Al Jazeera folgt nicht dem deutschen Narrativ. Der arabische Sender hat eine eigene Sicht auf die Welt und tut sie auch noch reichweitenstark kund. Für Siggelkow und die Tagesschau offensichtlich ein Skandal. "Sprengstoff in Pflanzenform" – Faktenfinder blamiert sich mit Übersetzungsfehler Nun wird man sich in Deutschland auch in Faktenfinder-Kreisen daran gewöhnen müssen, dass die deutsche Sicht auf die Welt international weitgehend isoliert ist. Den deutschen Blick auf die geopolitischen Krisenherde, die offene Leugnung chronologischer Zusammenhänge sowie die sehr einseitige Parteinahme nicht nur der deutschen Politik, sondern auch der großen deutschen Medien, nimmt man im Ausland irritiert zur Kenntnis. Auch zu innenpolitischen Themen gilt die Tagesschau inzwischen vielen als nicht mehr seriös. Dass nun ausgerechnet die Tagesschau einem anderen Sender Einseitigkeit vorwirft, ist daher ein Witz, der Siggelkow und der Redaktion offenbar entgangen ist. Der Faktenfinder zitiert Andreas Jacobs, der bis 2012 das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo leitete. Letzterer hält Al Jazeera inzwischen für nicht mehr seriös. Der Experte hat gesprochen. Allerdings ist es auch so, dass man die Konrad-Adenauer-Stiftung wie alle anderen parteinahen deutschen Stiftungen wegen der einseitigen Parteinahme der Bundesregierung für Israel in der arabischen Welt ebenfalls für nicht mehr seriös hält und die Zusammenarbeit aufkündigt. Darüber schweigt sich der Faktenfinder natürlich aus. Deutschland wird in der Region aus einem einfachen Grund faktisch vor die Tür gesetzt: Deutschland macht einseitig Propaganda für Israel, leugnet den Genozid im Gazastreifen und liefert obendrein Waffen an Israel. Es mag die Redakteure der Tagesschau verblüffen, aber es gibt andere Sichtweisen auf die Geschehnisse in der Welt als die deutsche, und viele davon erweisen sich als erstaunlich konsistent. Die deutschen Narrative zum Ukraine-Konflikt, zum Nahost-Konflikt, die Haltung der deutschen Medien zum Krieg in Gaza lassen sich international aus gutem Grund nicht durchsetzen. Sie sind verkürzt, ahistorisch und einseitig. Dass die Tagesschau nicht zur Kenntnis nimmt, dass es ihre eigene Position zu all diesen Themen ist, die in der Welt außerhalb der deutschen Bubble als Propaganda und Desinformation gilt, gibt dem aktuellen Faktenfinder von Siggelkow seine ganz eigene, humoristische Note. Mehr zum Thema – Journalismus für Arme – Der "Faktenfinder" der Tagesschau schwurbelt sich die Sanktionen schön

