"Sprengstoff in Pflanzenform" – Faktenfinder blamiert sich mit Übersetzungsfehler

Der sogenannte "Faktenfinder" der Tagesschau hat mit einem kapitalen Übersetzungsfehler Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit genährt. In dem Artikel "Weitere Unstimmigkeiten in Hersh-Bericht" versuchte der "Faktenfinder"-Autor Pascal Siggelkow, die Enthüllung des US-Journalisten Seymour Hersh über die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022 zu widerlegen. Dabei zitierte er den erfahrenen und vielfach ausgezeichneten Hersh indirekt so:

Die Zwischenüberschrift dieses Textabschnittes lautete:

"Sprengstoff in Pflanzenform unwahrscheinlich"

Stunden später korrigierte der "Faktenfinder" den Text. Nun heißt es an der entsprechenden Stelle:

Die Zwischenüberschrift lautet:

"Was für ein Sprengstoff wurde verwendet?"

Eine Anmerkung unter dem Text erklärt die Änderungen:

Im englischen Original lautet die zitierte Stelle so:

"That would be well within the range of the divers, who, operating from a Norwegian Alta class mine hunter, would dive with a mixture of oxygen, nitrogen and helium streaming from their tanks, and plant shaped C4 charges on the four pipelines with concrete protective covers."