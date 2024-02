Feueralarm: Flughafen BER geräumt

Wegen eines Feueralarms wurde am Montagmorgen der Flughafen Berlin-Brandenburg zunächst evakuiert. Wenig später gab die Bundespolizei jedoch Entwarnung.

Quelle: AFP © Tobias Schwarz

Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist am Montagmorgen geräumt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber dem Tagesspiegel. Zuvor hatte unter anderem der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer auf X darüber berichtet. Demnach habe es die Aufforderung gegeben, "sofort das Gebäude" zu verlassen. Eine Begründung sei jedoch ausgeblieben. Der Flughafen Berlin-Brandenburg wird gerade geräumt: "Verlassen Sie sofort das Gebäude!" Gründe werden nicht genannt. — Reinhard Bütikofer (@bueti) February 5, 2024 Dem Sprecher der Bundespolizei zufolge war am Morgen Feueralarm ausgelöst worden, daraufhin sei der Flughafen evakuiert worden. Die Feuerwehr habe das Gebäude untersucht, jedoch keinen Brand feststellen können. Inzwischen sei der Flughafen wieder freigegeben. Mehr zum Thema – Wie sicher ist die Entrauchung am BER wirklich?

