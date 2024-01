Deutschland will weitere 10.000 Ukrainer militärisch ausbilden

Die Bundeswehr werde 2024 weiterhin zahlreich Ukrainer für den Krieg gegen Russland trainieren. Die Rede ist von 10.000 Soldaten und damit noch einmal so viele wie im vorigen Jahr. Das hat Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller (SPD) am Mittwoch in Brüssel angekündigt.

Quelle: Gettyimages.ru © Sean Gallup/Getty Images

Die Bundeswehr wird in diesem Jahr weitere 10.000 Soldaten aus der Ukraine ausbilden. Das Training soll laut Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller (SPD) wie bereits in der Vergangenheit im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUMAM erfolgen. Für Deutschland sei klar, dass man weiter fest an der Seite der Ukraine stehe, betonte sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Im Rahmen der EU-Mission wurden bislang über 40.000 ukrainische Soldaten, davon rund ein Viertel bei der Bundeswehr, militärisch ausgebildet. Das Programm wurde im November 2022 von den Außenministern der EU-Mitgliedstaaten beschlossen. Das ursprüngliche Ziel war die Ausbildung von 15.000 Ukrainern. Mehr zum Thema – Wie die EU ukrainische Militärs ausbildet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.