Verdi ruft zu deutschlandweiten Warnstreiks im ÖPNV auf

In zahlreichen deutschen Städten und Landkreisen wird am Freitag der öffentliche Nahverkehr still stehen. Die Gewerkschaft verdi hat ihre Mitglieder in allen deutschen Bundesländern mit Ausnahme Bayerns aufgerufen, die Arbeit für mehrere Stunden niederzulegen.

Quelle: Gettyimages.ru © Ullstein Bild

Am Freitag wird es in allen Bundesländern mit der Ausnahme Bayerns zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr kommen. Dazu rief die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ihre Mitglieder am Montag auf. Seit dem 1. Januar 2024 besteht in dem Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern keine Friedenspflicht mehr. Bestreikt werden sollen nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 130 kommunale Verkehrsunternehmen mit insgesamt rund 90 000 Beschäftigten. Verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr machen, die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Meinung Gewerkschaft und "Klimaschützer" – ein Bündnis zwischen Kalb und Metzger Gestreikt werden wird unter anderem in Berlin. Dort werden am Freitag die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft in Berlin die fast 16.000 Beschäftigten des Landesunternehmens auf, die Arbeit niederzulegen. Still stehen sollen in Berlin U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse von Betriebsbeginn am frühen Morgen bis 10 Uhr vormittags. In der Mitteilung von Verdi heißt es, die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot im Öffentlichen Personennahverkehr hätten immer mehr zugenommen, der Arbeitsdruck werde größer. Es müssten schnell Lösungen für eine Entlastung gefunden werden. Anfang Dezember hatte Verdi die Tarifrunde eingeleitet und Forderungen in allen 16 Bundesländern überreicht. Im Kern geht es überall um Entlastung der Beschäftigten und Themen wie Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten, die Verringerung unbezahlter Wegzeiten, eine Ausweitung der Ruhezeiten, mehr Urlaub oder zusätzliche Entlastungstage. Nicht betroffen ist die Deutsche Bahn, wo noch bis zum 3. Marz 2024 eine Friedenspflicht gilt. Mehr zum Thema - Berlin: Verdi droht mit Warnstreik bei der BVG

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.