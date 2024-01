Großeinsatz: Polizei räumt Stuttgarter Hauptbahnhof

Die Polizei hat am Sonntagmittag den Stuttgarter Hauptbahnhof geräumt. Passanten hatten zuvor verdächtige Personen gemeldet. Mittlerweile ist der Bahnhof wieder freigegeben. Einzelheiten zu dem Einsatz gab die Polizei noch nicht bekannt.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Polizei hat am Sonntag den Stuttgarter Hauptbahnhof vollständig evakuiert. Zuvor hatten Passanten mehrere "verdächtige Personen" gemeldet. Nach der Meldung rückten Polizisten in Anti-Terrorausrüstung, mit Maschinenpistolen und Hunden an. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Wegen des Bahnstreiks herrschte weniger Verkehr als sonst. Nur etwa 150 Personen mussten laut Augenzeugen das Bahnhofsgebäude verlassen. Die Polizei bat, den Bereich um den Bahnhof zu meiden. Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte: "Die Lage ist unter Kontrolle." Es gebe keine Gefahr für die nahe Innenstadt. Laut einem Bericht des Springerblatts Bild überprüfte die Polizei mindestens drei Verdächtige und nahm sie in Gewahrsam. Die Boulevardzeitung hatte ohne nähere Erläuterung von "Amok-Alarm" geschrieben. Der Sprecher erklärte, dass keine Drohung gegeben habe. Man sei dabei, den Sachverhalt zu klären. Aus einsatztaktischen Gründen könnten Einzelheiten zunächst nicht mitgeteilt werden. Der Bahnhof wurde gegen 12:40 wieder freigegeben. Mehr zum Thema - Polizei entdeckt drei Tote in Montabaur – Familienstreit Auslöser des Amoklaufs

