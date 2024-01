Berlin: Verdi droht mit Warnstreik bei der BVG

Bei der Bahn und der Berliner S-Bahn wird bereits gestreikt. Nun kündigt die Gewerkschaft Verdi auch einen Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) an. Wann es zu dem Ausstand kommt, ist noch unklar. Am Montag will Verdi über die geplanten Arbeitskämpfe informieren.

Quelle: Legion-media.ru © Imago_v1

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag einen Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) angekündigt. Das berichten verschiedene Medien. Demnach ist noch offen, wie und wann genau die BVG bestreikt werden soll. Für sechs Tage: GDL will Bahn ab Mittwoch komplett bestreiken Am Montag will Verdi auf einer Pressekonferenz Genaueres "über den Stand der Verhandlungen und geplante Arbeitskämpfe" bekanntgeben. Da derzeit auch bei der Deutschen Bahn und der Berliner S-Bahn gestreikt wird, könnte dem Berliner Nahverkehr mit einem Ausstand bei der BVG ein völliger Stillstand drohen. Am Mittwoch hatten bei der BVG die Verhandlungen mit Verdi zu einem neuen Manteltarifvertrag begonnen. Die BVG sprach danach von einem "konstruktiven Austausch". Beide Tarifpartner hätten zum Auftakt die jeweiligen Erwartungen abgeglichen, Themenschwerpunkte gesetzt, Schnittmengen und weitere Schritte für den Verhandlungsprozess definiert. Verdi sprach dagegen von ernüchternden Ergebnissen. Man habe auf konkrete Forderungen "keinerlei Aussagen" bekommen. Für eine erste Verhandlungsrunde sei das zu wenig. Die Gewerkschaft führt die Tarifverhandlungen im Verkehrssektor bundesweit koordiniert durch. Aufgrund der Symbolkraft könnte ein Streik in Berlin dazu dienen, den eigenen Forderungen frühzeitig Nachdruck zu verleihen und Druck auf die Unternehmen aufzubauen. Mehr zum Thema - Bahn-Streik: Von "Unterfinanzierung der Schiene" und "massiven Folgen für die Wirtschaft"

