Großeinsatz im Rhein-Neckar-Kreis: Schüler tötet Freundin bei "Beziehungstat"

Nach einer Gewalttat an einem Gymnasium in St. Leon-Rot ist eine 18-jährige Schülerin gestorben. Ein tatverdächtiger Schüler wurde gegen 14:00 Uhr nach seiner Flucht festgenommen. Die Schule war zuvor evakuiert worden.

© Screenshot: Website SWR

Gegen 10:20 Uhr kam es in einer Schule zu einer Gewalttat, bei der eine 18-jährige Schülerin getötet wurde. Nach derzeitigem Stand wird von einer Beziehungstat ausgegangen, so das Zitat eines Sprechers vor Ort. Täter und Opfer waren sich demnach bekannt. Die Schülerinnen und Schüler werden aktuell an einer Sammelstelle betreut. Eine Gefahr für diese oder Dritte besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Polizei und Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Bei der Schule handelt es sich um das Privatgymnasium "Löwenrot" in St. Leon-Rot, einer Gemeinde im Süden des Rhein-Neckar-Kreises in Baden-Württemberg in der Nähe von Heidelberg und Speyer. Das Gebäude wurde demnach umgehend evakuiert und die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit gebracht. Notfallseelsorger sind bereits vor Ort. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet. Die Bild-Zeitung berichtet, dass nach dem tragischen Ereignis vor dem Gymnasium auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes ein Rettungshubschrauber landete. Er wurde angefordert, "weil die Verletzungen der Frau schwer waren – mittlerweile ist die Schülerin gestorben". Auch die Staatsanwaltschaft ist demnach mittlerweile vor Ort. Wenige Stunden später meldet die Polizei Mannheim um 14.00 Uhr, dass der verdächtige Schüler festgenommen wurde. Zu den Hintergründen des tragischen Ereignisses ist weiterhin nichts bekannt. Mehr zum Thema – Bayern: Zwei Tote nach Gewaltverbrechen

