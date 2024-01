Medienbericht: Nettovermögen des deutschen Medianhaushalts kaum größer als bei den Griechen

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg kommt in einer Analyse der Wohlstandsverteilung in Deutschland zu dem Schluss, dass Deutschland zwar "reich" sei, aber die Deutschen "arm" und "wütend". Wie lässt sich dieser scheinbare Widerspruch erklären?

Laut der letzten Erhebung der Bundesbank von 2021 verfügen die obersten zehn Prozent der Haushalte über ein Nettovermögen von mindestens 725.000 Euro und kontrollieren mehr als die Hälfte des Vermögens des Landes. Die untersten 40 Prozent hingegen besitzen ein Nettovermögen von höchstens 44.000 Euro. Daraus ergibt sich im Durchschnitt das mediane, also mittlere Budget von lediglich 106.600 Euro pro Haushalt.

Das klingt auf den ersten Blick nicht dramatisch, aber im internationalen Vergleich wird klar: Der deutsche Medianhaushalt verfügt nur über ein wenig mehr Nettovermögen als der griechische mittlere Haushalt ­­– 106.206 Euro in Deutschland im zweiten Quartal 2023 gegenüber 97.749 Euro in Griechenland.

Wie die Berliner Zeitung feststellt, sind "nur noch die mittleren Haushalte in Estland, Ungarn, Litauen und Lettland laut den letzten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem 2. Quartal 2023 schlechter aufgestellt."

Alle anderen ost- und südeuropäischen Länder, so die Zeitung weiter, seien dagegen finanziell viel besser gestellt als Deutschland. Als Beispiel nennt die Berliner Zeitung:

"In der Slowakei verfügt ein mittlerer Haushalt über ein Nettovermögen von 116.244, in Portugal über 126.605, in Slowenien über 154.025, in Italien über 161.062 und in Spanien über 197.236 Euro. Am reichsten sind die mittleren Haushalte in Luxemburg mit 734.745 Euro Nettovermögen. Deutschland liegt damit deutlich unter dem Median der Eurozone (etwa 150.000 Euro)."