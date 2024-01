Deutsche Wirtschaft schrumpfte 2023 um 0,3 Prozent

Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft. Laut den Zahlen sank das Bruttoinlandpsrodukt auch im Schlussquartal.

Quelle: Gettyimages.ru

Im Jahr 2023 ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft. Das teilt das Statistische Bundesamt am Montag mit. Auch im Schlussquartal sank das Bruttoinlandpsrodukt. Der deutsche Staatshaushalt gab zudem mehr Geld aus, als er einnahm. Die deutsche Wirtschaft ist 2023 in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Minus machte auch der deutsche Staat, der im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen hat. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 2023 bei 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte. Mehr zum Thema – Wohlstand oder Ruin? Was wir von der Weltwirtschaft im Jahr 2024 erwarten können

