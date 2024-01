Elon Musk unterstützt Bauernproteste in Berlin

Schon längere Zeit bewirkt die Politik der "Ampel" nicht nur in Deutschland Fassungslosigkeit. Der anwachsende Protest von Bauern sorgt auch im Ausland für verwunderte Aufmerksamkeit. Sogar Elon Musk äußert sich wohlwollend auf X, vormals Twitter.

Quelle: www.globallookpress.com © Angelo Carconi

Der Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat auf X seine Unterstützung für den Protest vieler Bauern in Deutschland gezeigt. Zunächst hatte der Aktivist und Journalist Peter Imanuelsen aus Schweden auf X gefragt: "Tausende von deutschen Landwirten sind in Berlin eingetroffen, um gegen geplante Steuererhöhungen zu protestieren. Unterstützt ihr die Landwirte?" Den Post hat Musk umgehend weiter geteilt und mit "I do" ("Ich tue es") quittiert. I do — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2024 Laut der Berliner Zeitung ist es ist nicht das erste Mal, dass sich Musk auf die Seite von Landwirten schlägt. Im vergangenen Jahr nahm er sich der niederländischen Bauern an, als diese ebenfalls um ihre Existenz zu bangen begannen. Musk postete damals auf X: "Die holländischen Landwirte sind unglaublich geschickt – sie haben die höchste Produktivität und die effizienteste Landwirtschaft der Welt!" Mehr zum Thema - Elon Musk mahnt zur Vorsicht: Russland zu attackieren, nie eine gute Idee

