Protest eskaliert: Demonstranten wollen Habeck-Fähre stürmen

Bei Protesten von Landwirten in Schleswig-Holstein kam es am heutigen Donnerstag zu einer Eskalation. Die Bauern demonstrieren gegen die Kürzungen von staatlichen Hilfen. Robert Habeck, der mit einer Fähre unterwegs war, musste von der Polizei geschützt werden, als Gerüchte aufkamen, der Minister plane einen "Bürgerdialog".

Quelle: AFP © JOHN MACDOUGALL / AFP

Seit Wochen protestieren Landwirte gegen die von der Ampelkoalition geplanten Kürzungen im Landwirtschaftssektor. In Schleswig-Holstein versuchten Demonstranten am Donnerstag, eine Fähre mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) an Bord zu stürmen. Die Polizei musste eingreifen. Die derzeitige Lage ist unübersichtlich. Wie die Schleswig-Holsteiner Zeitung (SHZ) berichtet, sei Habeck im Urlaub auf einer Fähre bei Schlüttsiel in Nordfriesland unterwegs gewesen. Dem Bericht zufolge hätten Gerüchte die Runde gemacht, der Wirtschaftsminister plane einen Bürgerdialog. Ein Sprecher Habecks sagte, von einem solchen Plan habe man nichts gewusst. Lage eskaliert Dies hielt hunderte Landwirte jedoch nicht davon ab, dennoch nach Schlüttsiel zu fahren. Als die Fähre mit Habeck an Bord anlegte, konnte der Minister diese dann nicht verlassen, weil die Demonstranten den Ausstieg blockierten. Bauern blockieren heute den Fährhafen Schlüttsiel samt Zufahrtstraßen um #Habeck auf dem Rückweg aus dem Urlaub von Hallig Hooge abzufangen & zur Rede zu stellen. Die Fähre musste wieder, der Minister sitzt jetzt auf der Fähre in Schlüttsiel fest! pic.twitter.com/AZ4zcEUbom — Franz Branntwein™ (@FranzBranntwe10) January 4, 2024 Der SHZ zufolge habe Habeck den Demonstranten angeboten, dass drei Vertreter zu ihm auf die Fähre kommen könnten, um mit ihm zu sprechen. Dies sei abgelehnt worden. Einen Gegenvorschlag der Demonstranten, Habeck solle stattdessen zu ihnen kommen, lehnten die Personenschützer des Vize-Kanzlers mit Blick auf die Sicherheitslage ab. Daraufhin habe die Fähre versucht, wieder abzulegen – doch die Situation eskalierte. Rund 30 Demonstranten hätten versucht, die Fähre zu stürmen, um zu Habeck vorzudringen. Die anwesende Polizei musste eingreifen. Erst danach habe die Fähre mit Habeck an Bord wieder ablegen können, so die SHZ. Nachtrag um 20.54 Uhr: Inzwischen konnte Habeck von der Fähre gebracht werden und nach Hause fahren. Die Bauern zogen am Abend ab. Da die Polizei nun zu dem Fall ermittelt, dürfte die Angelegenheit juristische Folgen haben. Mehr zum Thema - Kehrtwende: Ampel will Kürzungen für Bauern teilweise zurücknehmen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.