Sachsens Ministerpräsident schlägt Ukraine "vorübergehenden Gebietsverzicht" vor

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert von der Bundesregierung mehr Diplomatie anstatt nur Waffenlieferungen zur Lösung des Ukraine-Krieges. Nächstes Jahr finden in Sachsen Landtagswahlen statt. Kretschmer weiß, wie unpopulär der Ukraine-Krieg und die Waffenlieferungen an Kiew in seinem Land sind.

Quelle: AFP © Robert Michael

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat der ukrainischen Regierung für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg einen "vorübergehenden Gebietsverzicht" nahegelegt. "Es kann sein, dass die Ukraine bei einem Waffenstillstand erst einmal hinnehmen muss, dass gewisse Territorien für die Ukraine vorübergehend nicht erreichbar sind", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Meinung Rückruf zum Kriegsdienst: Ukraine als "leichte Beute" des Westens gegen Russland Kretschmer rief die Bundesregierung erneut dazu auf, nicht nur Waffen an die Ukraine zu liefern, sondern auch diplomatische Initiativen zu ergreifen. Nötig seien Verbündete, um auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin "einzuwirken und einen Waffenstillstand möglich zu machen". "Leider vertritt die Bundesregierung die Grundhaltung: Wir wollen keine Verhandlungen, sondern Waffenlieferungen", sagte der Ministerpräsident. "Die Amerikaner sind da weiter. Sie haben erkannt, dass der Krieg so nicht zu gewinnen ist." Nötig sei laut Kretschmer eine Kehrtwende in der Russlandpolitik. Die Vorstellung, Russland militärisch, politisch und wirtschaftlich so zu schwächen, "dass es uns nicht mehr gefährlich werden kann", sei eine Haltung, die aus dem 19. Jahrhundert stamme. Sie lege das Fundament für weitere Konflikte, so der Ministerpräsident weiter. Nächstes Jahr werden Landtagswahlen in Sachsen stattfinden, und Kretschmer ist bewusst, wie unpopulär der Ukraine-Krieg dort ist. Mehr zum Thema - Trotz schwerer ukrainischer Verluste: "FAZ" sieht ukrainische Armee als Vorbild für Taiwan

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.