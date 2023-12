Festnahmen vermeintlicher Hamas-Mitglieder – wirklich Anschläge geplant?

In Berlin wurden drei Männer festgenommen, die Terroranschläge im Namen der Hamas beabsichtigt haben sollen, ein weiterer in den Niederlanden. Allerdings ist das, was man ihnen konkret vorwirft, wesentlich dünner: Sie sollen Waffen aus einem Depot im Wald bei Berlin geholt haben.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Arnulf Hettrich

In Berlin und den Niederlanden wurden vier Männer festgenommen, denen die Bundesanwaltschaft vorwirft, Anschläge geplant zu haben. Sie sollen der Hamas, genauer, den "Izz al-Din al-Qassem"-Brigaden angehören. Allerdings wird nur angegeben, sie hätten Waffen aus einem Erddepot bei Berlin geholt, aber noch keine konkreten Pläne gehabt. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte bereits eine Meldung darüber verbreitet, als die Festnahmen noch gar nicht vollzogen waren. Gemäß der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft handelt es sich um zwei Libanesen, einen Ägypter und einen Niederländer arabischer Abstammung. Das Erddepot, aus dem die Waffen geholt worden sein sollen, sei dem Bericht zufolge schon vor Jahren angelegt und bereits seit dem Frühjahr 2023 gesucht worden. "Im Oktober 2023 machten sich Abdelhamit Al A., Mohamed B. und Nazih R. in unterschiedlicher Personenzusammensetzung mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen", heißt es in der Pressemitteilung. Für zwei der drei in Deutschland Festgenommenen soll bereits ein Haftbefehl vorliegen, bei dem dritten wird der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof morgen über einen Haftbefehl entscheiden. Mehr zum Thema - In mehreren Bundesländern: Razzia gegen Hamas- und Samidoun-Anhänger

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.