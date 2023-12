Bericht: "Ampel" plant Kerosinsteuer für Inlandsflüge

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) will die "Ampel"-Koalition eine Kerosinsteuer für Inlandsflüge einführen. Während Greenpeace frohlockt, kommen Warnungen vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Spitzen der deutschen Bundesregierung streben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Erhebung einer Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge an. Brüssel: EU-Kommission genehmigt Deutschlands Milliardenzahlung an RWE Zudem sollen Kraftstoff-Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, also für den Agrar-Dieseltreibstoff. Das ist Teil der jüngst getroffenen Einigung über den Bundeshaushalt 2024. Bisher ist im gewerblichen Luftverkehr eingesetztes Kerosin von der Energiesteuer befreit. Zudem können sich Betriebe der Land- und Forstwirtschaft einen Teil der für ihren Kraftstoffverbrauch gezahlten Energiesteuer auf Antrag zurückerstatten lassen. Die Greenpeace-Mobilitätsexpertin Lena Donat erklärte zu den Plänen: "Es ist ein kleiner Lichtblick in den heutigen Beschlüssen, dass Kerosin für den besonders klimaschädlichen Flugverkehr nicht länger steuerfrei bleibt." Jost Lammers, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, kritisierte die Pläne zur Kerosinsteuer dagegen. Damit werde Verkehr ins Ausland verschoben, und der Standort Deutschland verliere an Wettbewerbsfähigkeit, warnt Lammers. Mehr zum Thema – Neues EU-Verbot: Ressourcenschonung oder Angriff auf afrikanische Märkte?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.