Forbes-Magazin kürt Ursula von der Leyen zur "mächtigsten Frau der Welt"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde vom Forbes-Magazin zum zweiten Mal in Folge zur "mächtigsten Frau der Welt" gekürt. Forbes begründete dies mit von der Leyens "entschlossenen Unterstützung der Ukraine sowie ihrer Führungsrolle bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie in Europa".

Quelle: AFP © KARIM SAHIB

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), wurde vom Forbes-Magazin zum zweiten Mal in Folge zur "mächtigsten Frau der Welt" gekürt. Sie setzte sich gegen die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und die US-Vizepräsidentin Kamala Harris durch und sicherte sich den ersten Platz. Von der Leyen: EU-Reformkurs der Ukraine beeindruckt zutiefst Von der Leyen stieg in der jährlichen Liste von Platz acht im Jahr 2021 auf Platz eins im Jahr 2022 auf. Forbes würdigte ihre "starke und entschlossene Unterstützung der Ukraine sowie ihre kontinuierliche Führungsrolle bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie in Europa". Ihre Unterstützung für die Ukraine wurde auch in diesem Jahr erwähnt, wobei das Magazin sie als "eine der entschiedensten Unterstützerinnen des Westens für die Ukraine inmitten der unprovozierten Invasion Russlands" bezeichnete. Anders als im Jahr 2022 erhielt von der Leyen in diesem Jahr keinen eigenen Artikel. Forbes nannte sie am Mittwoch lediglich an der Spitze der Liste und aktualisierte ihre Biografie. Von der Leyen war von 2013 bis 2019 deutsche Verteidigungsministerin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Dezember 2019 wurde sie die erste Frau an der Spitze der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU. Während sie von Forbes dafür gelobt wurde, dass sie 2020 ein 750-Milliarden-Euro-Gesetz zur Bekämpfung des Coronavirus anführte, wurde sie von europäischen Konservativen dafür kritisiert, dass sie einen Teil dieser Gelder Ungarn und Polen vorenthielt, weil diese sich weigerten, Migranten aufzunehmen oder von Brüssel geforderte Reformen umzusetzen. Mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 wurde von der Leyen schnell zu einer der lautesten Fürsprecherinnen Kiews auf der internationalen Bühne. Unter ihrer Führung verhängte die Europäische Kommission fast ein Dutzend Sanktionspakete gegen Moskau und verhängte ein Embargo für russische Energieimporte, zum Nachteil vieler EU-Wirtschaften. Daly: "Den Haag reicht für von der Leyen nicht" Von der Leyen hat der Ukraine die EU-Mitgliedschaft zugesagt, obwohl mehrere Mitgliedsstaaten Bedenken wegen der desolaten öffentlichen Finanzen Kiews, des anhaltenden bewaffneten Konflikts mit Russland und der grassierenden Korruption geäußert haben. Sie hat auch die dramatische Ausweitung der "Europäischen Friedensfazilität" überwacht, eines Fonds mit dem euphemistischen Namen, der von der Kommission zur Finanzierung ausländischer Konflikte, insbesondere des Konflikts in der Ukraine, verwendet wird. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, belegte den zweiten Platz auf der Forbes-Liste, während US-Vizepräsidentin Kamala Harris den dritten Platz belegte. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ‒ eine weitere überzeugte Unterstützerin Kiews ‒ und der Popstar Taylor Swift belegten die Plätze vier und fünf. Mehr zum Thema - "Unfähig und ein bisschen kriminell" – MEP Sonneborn übt scharfe Kritik an von der Leyen

