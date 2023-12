Pistorius denkt über Rückkehr der Wehrpflicht nach

Verteidigungsminister Boris Pistorius hält eine "Wiedereinführung" der Wehrpflicht für möglich. Laut Pistorius war es "ein Fehler, sie abzuschaffen", wie er gegenüber der "Zeit" erklärte. Die Deutschen müssten zu einem "Mentalitätswechsel" bereit sein.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält eine "Wiedereinführung" der Wehrpflicht angesichts der sicherheitspolitischen Lage und im Rahmen der "Zeitenwende" für möglich. Der SPD-Politiker sagte gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit: "Es war ein Fehler, sie abzuschaffen." Pistorius räumte zwar ein, dass dies zu großen verfassungsrechtlichen und strukturellen Problemen führen werde, erklärte aber auch: "Die Diskussion darüber wird aber Fahrt aufnehmen." Laut einem Vorabbericht der Zeit sagte Pistorius, er habe veranlasst, dass ihm bis Ostern Pläne vorgelegt würden, wie die Struktur der Bundeswehr verändert werden müsse, damit sie "die Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung bestmöglich" erfüllen könne. "Dann werden wir sehen, was das für die Größe der Bundeswehr und alles andere bedeutet." Pistorius forderte zudem, dass die Deutschen zu einem "Mentalitätswechsel" bereit sein müssen. Die Zeiten einer Friedensdividende und niedriger Ausgaben für die Verteidigung seien vorbei: "Wir müssen jetzt wieder in der Lage sein, einen möglichen Aggressor abzuschrecken." Die Bundeswehr müsse wieder kriegstüchtig werden: "Ob das allen gefällt oder nicht." "Unseren Frieden verteidigen" – Chef des Bundeswehrverbands fordert Debatte über Wehrpflicht Auch vonseiten der Union werden die Stimmen lauter, die eine Wiedereinführung der Wehrpflicht fordern: Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hatte sich für eine Dienstpflicht in der Bundeswehr, im Katastrophenschutz und in Rettungsdiensten ausgesprochen. "Wir werden eine wirkungsvolle gesamtstaatliche Verteidigung ohne das notwendige Personal nicht sicherstellen können", sagte er. Die Debatte müsse nun konkret werden und klären, wie ein Dienst wieder "attraktiv" gemacht werden könne. Formal war die Wehrpflicht in der Bundesrepublik im Juli 2011 nach 55 Jahren unter dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt worden, in der Praxis kam dies jedoch einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich. Mehr zum Thema - Jetzt wollen sie nicht nur Panzer, jetzt wollen sie auch die Wehrpflicht zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.