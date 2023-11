Urteil: Corona-Zaun in Göttingen rechtswidrig

Durfte die Stadt Göttingen die Bewohner eines ganzen Wohnblocks einzäunen und durch Polizeibewachung festsetzen? Über zwei Jahre nach dem als "Quarantäne" bezeichneten Eingriff hat die Stadt nun ein Verfahren über diese Maßnahme verloren. Sie war nicht rechtmäßig.

Quelle: www.globallookpress.com © Stefan Rampfel

Es war einer der Skandale des Sommers 2020: Die Stadt Göttingen hatte die Bewohner eines von 700 Personen bewohnten Wohnblocks eingesperrt, ihn mit Bauzäunen abgeriegelt und von der Polizei bewachen lassen; all dies, weil 120 Bewohner positiv getestet worden waren. Der Wohnblock an der Groner Landstraße wird vor allem von armen Familien bewohnt. Die Wohnungen mit 19 bis 39 Quadratmetern Größe dienen teils bis zu vierköpfigen Familien als Unterkunft. Das bedeutet auch, dass viele der damals Eingesperrten Kinder gewesen waren. Göttingen: Antifa protestiert vor Corona-Hochhaus gegen Polizeigewalt und Rassismus Die Stadt hatte das damals als "Quarantänemaßnahme" begründet. Die Bewohner hätten während ihrer unfreiwilligen Gefangenschaft mit allem Notwendigen versorgt werden sollen; dabei war es allerdings weitgehend bei der Ankündigung geblieben. Das hatte dann nach wenigen Tagen zu Zusammenstößen zwischen den Bewohnern und der Polizei geführt. Dabei war es zu einem "massiven Einsatz von Pfefferspray" gekommen (NDR). Eine der damals betroffenen Familien hat gegen diese Maßnahme geklagt und nun Recht bekommen. Für eine derartige freiheitsentziehende Maßnahme hätte es einer richterlichen Anordnung bedurft. Auch andere Maßnahmen zur Durchsetzung einer Quarantäne wären ohne Beschluss eines Richters nicht zulässig gewesen. Erst nach zwei negativen Tests in Folge durften damals die Bewohner das Gebäude verlassen. Die Entscheidung über die Umzäunung des Wohnblocks und die Festsetzung der Bewohner hatte damals der sozialdemokratische Bürgermeister Rolf-Georg Köhler getroffen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig; es könnte aber die Grundlage für Schadensersatzklagen liefern. Mehr zum Thema – Göttingen: Hochhaus unter Corona-Quarantäne: "Grausam, wir sind auf engstem Raum zusammengepfercht!"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.