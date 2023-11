Und täglich grüßt das Murmeltier: Kassenärzte-Chef fordert Impfungen "gegen Corona"

Die Deutschen sind impfmüde. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen beklagt in einem Gespräch mit der "Welt am Sonntag" die geringe Impfnachfrage und gibt als Losung aus: "Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona". Geht das Ganze jetzt schon wieder los?

Quelle: AFP © John MACDOUGALL / AFP

Oh, nein, geht das alles etwa wieder los? Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist bestürzt: "Wir haben eine sehr geringe Nachfrage nach Impfungen", sagte er der Welt am Sonntag. Also, stimmt Gassen in eine neue Runde Impf-Propaganda ein: "Corona und Grippe darf niemand auf die leichte Schulter nehmen, gerade auf dem Höhepunkt von Infektionswellen wie zurzeit. Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona." Zu Beginn der sogenannten "Corona-Pandemie" im Jahr 2020 hatte Gassen noch auf die Bremse getreten. So hatte er erklärt, COVID-19 sei "eher eine mediale als eine medizinisch relevante Infektion". Hat zu dem Meinungsumschwung etwa beigetragen, dass die Ärzteschaft von den Massenimpfungen finanziell profitiert hat? Und auch sonst kommt Bekanntes wieder: Immer mehr Krankenhäuser verhängen eine Maskenpflicht. Am Universitätsklinikum Tübingen gilt seit knapp einer Woche Maskenpflicht für Besucher, ambulante Patienten und Beschäftigte im direkten Patientenkontakt. Auch die Uniklinik am Standort Marburg schreibt allen Patienten und Besuchern das Tragen von Masken vor. Zusätzlich wurden die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt: Jeder Patient kann pro Tag nur noch von einer Person für eine Stunde besucht werden. Mehr zum Thema - Lügt Kanzler-Gattin Britta Ernst? Eklat im Potsdamer Corona-Untersuchungsausschuss

