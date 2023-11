Lokführergewerkschaft GDL kündigt Bahnstreik an

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen Streik beschlossen. Wann gestreikt wird, ist noch unklar. Die Bahn kritisierte die Ankündigung der Gewerkschaft als ein "Unding".

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Rainer Keuenhof

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erneut einen Streik angekündigt. Die GDL habe am Dienstag und damit zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde einen Streikbeschluss übermittelt, teilte die Bahn mit: "Damit ist jetzt schon klar, dass die GDL streiken wird. Unklar ist nur noch, wann die GDL streiken wird." Ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte: "Der Bundestarifausschuss hat einen Streikbeschluss gefasst." Tarifstreit bei der Bahn: GDL-Chef Weselsky fordert Absenkung der Arbeitszeit für Lokführer Näheres zum geplanten Streik werde in Kürze mitgeteilt. Bislang ist unklar, wann genau gestreikt werden soll. Die Bahn kritisierte die Streikankündigung. Martin Seiler, Personalvorstand des Staatskonzerns, nannte den Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt "ein Unding". Man habe gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der GDL vereinbart und ein Elf-Prozent-Angebot auf den Tisch gelegt. Seiler weiter: "Sollte die Lokführergewerkschaft tatsächlich vor den unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen streiken, würde sie Millionen Menschen in Haftung nehmen und die Sozialpartnerschaft mit Füßen treten." Schon bei der Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche hatte es Hinweise auf einen kommenden Arbeitskampf der GDL gegeben. Der bislang gültige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft war Ende Oktober ausgelaufen, damit sind Warnstreiks jederzeit möglich. GDL-Chef Claus Weselsky, der selbst im Aufsichtsrat der DB Regio AG sitzt, hatte angedeutet, dass er eine Tarifrunde ohne Streiks für wenig wahrscheinlich halte. Die GDL verlangt eine Lohnerhöhung von 555 Euro monatlich. Die Arbeitszeit für Schichtarbeiter soll ohne Lohnkürzung von 38 auf 35 Stunden abgesenkt werden. Darüber hinaus fordert die GDL eine einmalige, steuerfreie "Inflationsprämie" von 3.000 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn setzt ihrerseits auf längerfristige Vereinbarungen und lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass die Deutsche Bahn ihr Pünktlichkeitsziel im laufenden Jahr wieder einmal verpasst. Im Oktober wurden nur 58,6 Prozent der Halte im Fernverkehr ohne große Verzögerung erreicht. Spötter meinten bereits, dass den Kunden der zu erwartende Streik womöglich gar nicht auffallen werde. Mehr zum Thema - Eisenbahngewerkschaft fordert Lohnerhöhung – und droht mit kurzfristigen Streiks

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.