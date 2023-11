Offenburg: Jugendlicher schießt auf Mitschüler – Großeinsatz der Polizei

An einer Schule in Offenburg hat ein Jugendlicher einen Mitschüler angeschossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Schützen festnehmen. Von einer weitergehenden Gefahr sei derzeit nicht auszugehen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Christina Häußler

Am Donnerstag ist es im baden-württembergischen Offenburg zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zuvor hatte ein Jugendlicher auf Mitschüler geschossen. Ein Schüler wurde dabei verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. In einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittag heißt es: "Im Rahmen des Großeinsatzes in der Schule in Offenburg konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um einen Jugendlichen. Der Schüler steht im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben. Dieser wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit wird von einem Täter und einem Verletzten ausgegangen. Von einer weitergehenden Gefahr ist derzeit nicht auszugehen. Die Schule in der Vogesenstraße ist weiträumig abgesperrt." #Offenburg - Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg. ➡️ https://t.co/86EjBvAOOrpic.twitter.com/PhVAMGbrNZ — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) November 9, 2023 Etwa 180 Schüler wurden aus der Schule gebracht und ihren Eltern übergeben. Die Polizei durchsucht die Schule nach möglichen weiteren Tätern und verdächtigen Gegenständen. Die betroffene Waldbach-Schule ist eine Förderschule für lernschwache Kinder. Beteiligt am Einsatz der Polizei waren mehrere Hubschrauber und ein Sondereinsatzkommando. Erst am Mittwoch gab es an einer Hamburger Schule einen Großeinsatz der Polizei, nachdem mehrere Schüler mit Migrationshintergrund eine Lehrerin bedroht hatten. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die dabei verwendete Pistole ein Spielzeug war. Mehr zum Thema – Amok-Alarm an Hamburger Schulen: Es waren vier Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

