Amok-Alarm an Hamburger Schulen: Es waren vier Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Zwei Hamburger Schulen waren durch gemeldete Waffenbedrohungen am Mittwoch stundenlanges Großeinsatzgebiet von SEK-Kräften. Am Ende stellten sich als Verursacher der beiden Amok-Alarme drei Kinder und ein Jugendlicher heraus, alle mit unterschiedlichen Migrationshintergründen.

Quelle: AFP © DANIEL REINHARDT

Die erste Meldung auf Hinweise einer Bedrohungslage mit Schusswaffen erfolgte am 8. November seitens der Hamburger Polizei um 11.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren Polizei und entsprechende SEK-Kräfte bereits vor Ort an einer Stadtteilschule im Bezirk Blankenese. Im Verlauf des Vormittags kam es dann zu einer zweiten Meldung hinsichtlich eines Amok-Alarms seitens einer Grundschule im Bezirk Bahrenfeld an die Polizei. Am Nachmittag gelang es den Einsatzkräften nach unübersichtlicher Lage, drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie einen 14-jährigen Jugendlichen als dringend Tatverdächtige festzunehmen. Die Zivilbeamten fanden bei dem Quartett zwei augenscheinliche Spielzeugwaffen. Laut Informationen eines Artikels des Hamburger Abendblatts sollen die vier Festgenommenen "einen syrischen, russischen, spanischen und polnischen Migrationshintergrund haben". Das auffällige Quartett wurde "zunächst festgenommen, dann aber wieder an die Eltern übergeben", so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Donnerstagmorgen gegenüber Medien. In der Polizeimeldung vom 8. November heißt es zu den Vorkommnissen: "Ein Vertreter der Stadtteilschule Blankenese alarmierte heute Vormittag den Polizeinotruf. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten kurz zuvor zwei junge männliche Personen einen Klassenraum und bedrohten eine Lehrerin mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten beide Personen aus dem Klassenraum in unbekannte Richtung." Die SEK-Kräfte führten dann gegen 15.00 Uhr die Schüler "unter polizeilicher Begleitung aus der Schule". Es wurde zudem eine "Angehörigenbetreuung in der Reichspräsident Ebert Kaserne mit Hilfe der Bundeswehr gewährleistet". Bezugnehmend des zweiten Ereignisses kam es durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zu der Verhaftung. Dazu heißt es: "Hierbei handelt es sich um drei Kinder (12,12,13) und einen 14-jährigen Jugendlichen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass einer der Zwölfjährigen und der 13-Jährige auch für die Tat in der Frahmstraße – dem ersten Ereignis – in Frage kommen könnten." Amok-Alarm: Zwei Bewaffnete in Hamburger Schule – Spezialeinheiten stürmen Gebäude Nach dem bisherigen Erkenntnisstand handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern wohl nicht um Schüler der Stadtteilschule. Die Lehrerin unterrichtete gerade eine achte Klasse. An der Stadtteilschule Blankenese gibt es rund 1.150 Schüler sowie mehr als 120 Lehrkräfte. Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams sowie Schulpsychologen werden am heutigen Donnerstag vor Ort sein, um die Ereignisse vom Mittwoch gemeinsam mit den Schülern aufzuarbeiten. Zum Thema der potenziellen "Täter" heißt es, dass das Jugendamt eingeschaltet wurde, "es sei aber noch unklar, wie mit den Minderjährigen weiter verfahren werde". Ob das Quartett schon in der Vergangenheit auffällig war oder polizeiliche Maßnahmen erforderte, wurde soweit nicht berichtet. Mehr zum Thema - Amoklauf: 32-Jähriger erschießt drei Menschen in Rotterdam

