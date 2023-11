Geiselnahme am Hamburger Flughafen

Ein bewaffneter Mann ist am Samstagabend in seinem Auto auf das Vorfeld des Flughafens Hamburg gerast und hält seitdem seine vierjährige Tochter als Geisel. Er verlangt, in die Türkei ausgeflogen zu werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Bodo Marks/dpa

Am Flughafen Hamburg findet aktuell eine Geiselnahme mit offenbar familiärem Hintergrund statt. Gegen 20 Uhr am Samstagabend durchbrach ein Mann mit seinem Auto eine Schranke und fuhr auf das Vorfeld des Terminals. In dem Auto hält er seine vierjährige Tochter als Geisel fest und verlangt, mit ihr zusammen in die Türkei geflogen zu werden. Verhandlungen mit dem Geiselnehmer blieben bislang offenbar erfolglos. Der Flughafen ist gesperrt, zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Das Flugzeug, mit dem der Mann ausgeflogen werden will, wurde inzwischen von den Passagieren verlassen. Der 35-jährige Geiselnehmer ist nach Polizeiangaben bewaffnet. Als Motiv der Tat wird ein familiärer Streit vermutet. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Mehr zum Thema - Hamburg: Schwere Krawalle an Halloween

