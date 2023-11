Die Frau hinter Katarina Witt - Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller mit 94 Jahren verstorben

Die gebürtige Chemnitzerin Jutta Müller verstarb in einem Seniorenheim in Bernau bei Berlin. Müller gilt weltweit anerkannt als eine der erfolgreichsten Eiskunstlauftrainerinnen aller Zeiten. Die von ihr Trainierten gewannen insgesamt drei olympische Goldmedaillen, zehn Welt-, 18 Europa- und 42 DDR-Meistertitel.

Jutta Müller, Grande Dame des Eiskunstlaufsports, ist im Alter von 94 Jahren nahe Berlin verstorben. Müller begann ihre Trainerkarriere 1955 in der DDR beim SC Karl-Marx-Stadt. Zuvor war sie selbst als aktive Läuferin im Jahr 1949 Paarlauf-Meisterin geworden. Die wohl bekannteste Rolle wird ihr als Erfolgstrainerin von Katarina Witt zugesprochen. Für ihre Verdienste um den Eiskunstlauf wurde sie 2004 in die Eiskunstlauf-"Hall of Fame" aufgenommen. Vier Jahre später wurde sie Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Chemnitz. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie in der Nähe ihrer Tochter Gabriele Seyfert, einer ebenfalls von ihr erfolgreich trainierten zweimaligen Weltmeisterin, in einer Seniorenresidenz nahe Berlin.

Andreas Wagner, Präsident der Deutschen Eislauf-Union, wird zum Tode Müllers mit den Worten zitiert:

"Mit ihr verliert die Eiskunstlauf-Welt eine der größten Trainerpersönlichkeiten."

Müller trainierte neben ihrer Tochter unter anderem Sonja Morgenstern, Jan Hoffmann, Anett Pötzsch und Witt erfolgreich. Mit Letztgenannter erfolgte für Müller die medial wirksamste Zusammenarbeit. Neben diversen Landestiteln holte Witt in den Jahren 1982 bis 1988 vier WM-Titel sowie zweimal Gold bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary. Witt erklärte den Erfolg ihrer langjährigen Trainerin mit den Worten:

"Sie hat Talent erkannt und war selbst getrieben, dass man dies nicht vergeudet. Da war sicherlich ein großer Teil eigener Ehrgeiz bei ihr dabei. Aber eben so, dass sie sich verantwortlich fühlte, das Beste gemeinsam mit dem Sportler herauszuholen."

Der von ihr trainierte Ronny Winkler wurde 1990 letzter DDR-Meister sowie 1993 und 1994 Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren. Ihren letzten großen internationalen Erfolg erlebte Müller 1990 durch den Europameistertitel mit Evelyn Großmann in Leningrad, heute St. Petersburg. In zweiter Ehe war sie bis zu dessen Tod mit dem DDR-Fußballnationalspieler Bringfried Müller verheiratet. Seit rund einem Jahr lebte sie aus gesundheitlichen Gründen in der Seniorenresidenz in Bernau bei Berlin, wo sie auch verstarb.

