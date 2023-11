Krawalle in Hamburg während Halloween-Nacht

Während der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Hamburg zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte dabei Wasserwerfer ein. Polizeiangaben zufolge versammelten sich mehrere Hundert Personen und bewarfen die Polizei zum Teil mit Feuerwerkskörpern.

Quelle: AFP

In Hamburg ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen – die Polizei hat Wasserwerfer eingesetzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich gestern im Stadtteil Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Schwere Unruhen in muslimischen Ländern nach Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza Die Polizei versuchte, die Menschenmenge mit Wasserwerfern zurückzudrängen. Es habe eine noch unbekannte Anzahl an Festnahmen gegeben. Auf Bildern waren ein Wasserwerfer der Polizei und ausgebrannte Müllcontainer zu sehen. Ein dpa-Fotograf berichtete, die Polizei habe die Menschen mehrfach aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen seien, seien Wasserwerfer eingesetzt worden. HALLOWEEN IN HAMBURG 😡Mülleimer wurden angezündet, ein Streifenwagen mit Böllern beworfen. In der Umgebung hört man immer wieder schwere Detonationen. Seit Stunden explodieren Böller. Aus div. Wohnungen wurden Feuerwerkskörper direkt auf Beamte geworfen.Germoney hat fertig pic.twitter.com/vnxhMNJBbp — CW Junior ⬛🟥🟨 💙 (@CWjunior3) October 31, 2023 Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten – mehrere Menschen kamen damals vorübergehend in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte deshalb zu den erneuten Krawallen: "Wir waren darauf vorbereitet." Mehr zum Thema – Berlin: Krawalle, Böller und massiver Polizeieinsatz bei pro-palästinensischen Ansammlungen

