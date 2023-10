"Hitler besser als Netanjahu" – Staatsschutz prüft Aussagen von Clan-Chef Abou-Chaker

Der 1976 in Berlin geborene Arafat Abou-Chaker, der als eine "Führungsfigur" des sogenannten Abou-Chaker-Clans gilt, ruft mit seinen Äußerungen zum Nahostkonflikt den Staatsschutz auf den Plan. Der prüft nun, ob Abou-Chakers Kommentare den Tatbestand der "Volksverhetzung" erfüllen.

Quelle: Legion-media.ru

Der Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker, bekannt unter anderem wegen seines jahrelangen Rechtsstreits mit seinem früheren Schützling, dem Rap-Musiker Bushido, sorgt nun auch mit Kommentaren zum Nahostkonflikt für Schlagzeilen. Der Staatsschutz des Landes Berlin prüft Vorwürfe gegen den heute 47-Jährigen wegen Volksverhetzung. Das geht aus einem Beitrag der Berliner Polizei auf der Plattform X hervor. Arafat Abou-Chaker, der seit dem Ausbruch des Krieges in Israel und Gaza immer präsenter auf der Plattform TikTok ist, hatte dort ein Live-Gespräch mit dem Islamisten Pierre Vogel veröffentlicht. Hey @tiktok_de, wir müssen reden!Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet. "Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu" erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung. @polizeiberlin, bitte übernehmen Sie! pic.twitter.com/E2QCW7Qsc3 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) October 30, 2023 Darin verglich er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit dem "Führer" Adolf Hitler der deutschen Nazi-Diktatur: "Dieses zionistische Regime ist vergleichbar mit Adolf Hitler. Für mich ist so ein Adolf Hitler besser als ein Netanjahu – der hat sie wenigstens sofort umgebracht." Und weiter: "Der [gemeint ist Netanjahu, Anm. d. Red.] lässt uns leiden und bringt uns um. Der will ein ganzes Volk auslöschen." In einem Zusammenschnitt des Gesprächs, das der Zentralrat der Juden in Deutschland auf X veröffentlicht hatte, sagte Abou-Chaker später: "Ich bin kein Befürworter eines Adolf Hitlers, er ist für mich ein Massenmörder. Ich sage nur, der eine ist für mich schlimmer, weil er sie langsamer leiden lässt." Der Zentralrat der Juden erklärte auf X, die Äusserungen würden Volksverhetzung darstellen. Erst kürzlich hatte Abou-Chaker auf TikTok den Terrorangriff der Hamas infrage gestellt. In einem Video behauptete er, die Juden wollten "komplett einen Genozid machen". Gleichzeitig würden sie "Fake News" über angebliche Gräueltaten der Hamas verbreiten. Dies sei "alles nur Propaganda". Auch hier zog er einen Vergleich zu den Nazis: Das sei "wie Joseph Goebbels im Zweiten Weltkrieg", sagte Arafat Abou-Chaker. Arafat Abou-Chaker kam 1976 als Kind in einer palästinensischen Familie zur Welt. Die Familie war mit vier Kindern aus einem Flüchtlingslager im Libanon nach Berlin gekommen, fünf weitere, darunter Arafat, wurden später in Berlin geboren. Mehr zum Thema – Pepe Escobar: Der Westen ist in Palästina in eine selbst gestellte Falle getappt

