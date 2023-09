Amoklauf: 32-Jähriger erschießt drei Menschen in Rotterdam

Terror in den Niederlanden: Die Polizei spricht von einer "gezielten Aktion". An beiden Tatorten soll der mutmaßliche Täter auch Feuer gelegt haben. Das Tatmotiv ist bisher unklar.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Im niederländischen Rotterdam hat ein 32-jähriger Mann drei Menschen getötet, wie unter anderen die Bild-Zeitung berichtet. Zunächst erschoss der Täter eine Frau und ihre Tochter in deren Wohnung, dann einen Dozenten im Erasmus-Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde auf dem Rasen vor dem Krankenhaus festgenommen. Wie die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt gab, hat der Tatverdächtige früher an der Uni-Klinik studiert. BREAKING: 32-jähriger Schütze in Kampfmontur eröffnete das Feuer in einem Krankenhaus in #Rotterdam, tötete und verletzte eine unbekannte Anzahl von Menschen und setzte die Einrichtung in Brand.via @TheInsiderPaperpic.twitter.com/QuKDcFd1lz — Miró (@unblogd) September 28, 2023 Eine Spezialeinheit der niederländischen Polizei stürmte das Gebäude. Einige Studenten liefen Medienberichten zufolge weinend und ohne Schuhe hinaus. Das Klinik-Personal brachte mehrere Patienten aus dem Krankenhaus; mehrere schwer bewaffnete Beamte postierten sich auf dem Dach. Laut dem niederländischen Nachrichtenportal AD hatte der Täter eine Handfeuerwaffe bei sich, ist groß gewachsen und hat schwarze Haare. Er trug der Polizei zufolge Kopfhörer und einen Kampfanzug. Der Mann stürmte in den Hörsaal der Uni-Klinik, rief "Es ist Zeit" und feuerte fünf gezielte Schüsse auf den Dozenten ab, wie Augenzeugen dem Nachrichtenportal Rijnmond berichten. Dann warf er einen Brandsatz in den Hörsaal im vierten Stock. Das Feuer konnte gelöscht werden. Drei Tote nach Amoklauf mit Lieferwagen in Nottingham Wie die Polizei bei einer Pressekonferenz mitteilte, ist der Tatverdächtige polizeibekannt und wurde 2021 schon wegen Tierquälerei verurteilt. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Motiv für die Mordserie konnte bislang nicht ermittelt werden. Mehr zum Thema - Amok-Alarm am Oberstufenzentrum in Potsdam ausgelöst – Polizei gibt Entwarnung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.