Klimakleber in Berlin: Blockaden an 23 Orten am Montagmorgen

Begeisterung bei Pendlern und Kraftfahrern: Die Klimakleber sind zurück und blockieren an über 20 kritischen Punkten den Verkehr in der Hauptstadt. Die Polizei ist mit 500 Kräften vor Ort – und muss sich bereits fragen lassen, ob sie ausreichend Samthandschuhe eingepackt hat.

Quelle: www.globallookpress.com © Jonas Gehring/Keystone Press Agency

Die Klimakleber der "Letzten Generation" blockieren am Montagmorgen an 23 verschiedenen Stellen den Straßenverkehr in Berlin. Betroffen sind nach Angaben der auch von Oligarchen bezahlten Aktivisten unter anderem Abfahrten der A100, A103, A114 sowie mehrere Bundesstraßen stadteinwärts. Derzeit sind Blockadeaktionen von folgenden Orten bekannt:- A114 Prenzlauer Promenade, Ecke Pasewalker Straße- Prenzlauer Straße/Granitzstraße- Prenzlauer Allee/Fröbelstraße- A103 Saarstraße Ri. Schöneberg- S Tempelhof, Höhe A100 stadtauswärts- Ernst-Reuter-Platz- Großer… — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 18, 2023 Die Berliner Polizei ist vor Ort. Auf Twitter/X schrieb sie am Morgen: "Guten Morgen #Berlin, aktuell kommt es zu Blockaden durch Angehörige der sog. "Letzten Generation". Bis zu 500 Einsatzkräfte sind dafür in der ganzen Stadt präsent, um schnell und konsequent einzuschreiten. Bitte bewahren Sie Ruhe und greifen Sie nicht selbst ein." Ein Nutzer fragte: "Haben die Beamten genügend Samthandschuhe dabei?" Ein anderer meinte: "Fragt sich, gegen wen eingeschritten wird." Guten Morgen #Berlin,aktuell kommt es zu Blockaden durch Angehörige der sog. "Letzten Generation".Bis zu 500 Einsatzkräfte sind dafür in der ganzen Stadt präsent, um schnell und konsequent einzuschreiten.Bitte bewahren Sie Ruhe und greifen Sie nicht selbst ein.#b1809 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 18, 2023 Am Sonntag hatten die sogenannten Aktivisten der Gruppe das aus Sandstein gebaute Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Die Polizei nahm 14 der Apokalyptiker fest. Gegen sie wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Mehr zum Thema - Anschlag auf die Freiheit: "Letzte Generation" besprüht Brandenburger Tor mit Farbe

