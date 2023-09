Sachsen-Anhalt: 5.550 Euro monatlich Steuergelder für dreiköpfige Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine

Wer die ganze Welt zu sich einlädt, braucht sich nicht zu wundern, wenn diese auch kommt. Vor allem, wenn die Konditionen so anziehend wie in der Bundesrepublik sind: Nun bestätigt ein CDU-Landrat in Sachsen-Anhalt exorbitante Mietzahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen durch das örtliche Jobcenter.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Die "Flüchtlingskrise" wird für den deutschen Steuerzahler immer teurer: Ein in Chatgruppen verbreiteter Leistungsbescheid des Jobcenters im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat sich als echt herausgestellt, das meldet die Junge Freiheit am Mittwoch. Von November 2022 bis April 2023 hatte ein Paar aus der Ukraine mit einem dreijährigen Kind monatlich 5.553 Euro erhalten. Die Familie habe davon jedoch 1.093 Euro ausgezahlt bekommen, die übrigen 4.460 Euro erhielt der Betreiber der Unterkunft. Das bestätigte der zuständige Landrat Thomas Balcerowski (CDU) in der Bild. Flüchtlingskrise: Bundespolizei in Sachsen wegen Rekordwerten an illegalen Grenzübertritten am Limit Der Landkreis brachte dort, im ehemaligen Ferienpark Harz in Güntersberge, bis zu 210 Flüchtlinge und Asylbewerber unter. Bis zur Schließung betrieb ihn ein Brüderpaar, das angeblich wegen der gestiegenen Heizkosten die exorbitante Warmmiete für ihre "Talk & Go GbR" verlangte. Diese Sätze für Flüchtlinge liegen daher deutlich über den normalen Werten, bestätigte der Landkreis. Bei einer Ausschreibung hätten jedoch alle Unterkünfte auf dem "gleichen Preisniveau" gelegen. Da immer mehr Menschen in kürzester Zeit nach Deutschland kommen, lässt sich mit der Vermietung ehemaliger Hotels und anderen Wohnraum auf Kosten der Steuerzahler jede Menge Geld verdienen. Der Staat scheint im Zweifelsfall fast jeden Preis zu zahlen. Mehr zum Thema – Faesers "verantwortungslose" Politik sorgt für Höchststand bei illegalen Einreisen nach Deutschland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.