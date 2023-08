Grünen-Politikerin Schröder will Wohnungsnot in Großstädten durch Zwangsvermietung lindern

Aus der Ampel-Koalition kommt der Vorschlag, Wohnraum umzuverteilen und damit der Wohnungsnot in Deutschland entgegenzuwirken. Vor allem Senioren wären betroffen, diese hätten angeblich zu viel Wohnraum. Kritik folgte auf dem Fuß.

Quelle: www.globallookpress.com © Bernd von Jutrczenka

Grünen-Politikerin Christina-Johanne Schröder unterbreitete am Mittwoch den Vorschlag, der der Wohnungsnot in Deutschland entgegenwirken soll, indem Eigentum gewissermaßen umverteilt wird. Rentner in Großstädten sollen demnach ihre Wohnungen an Familien vermieten. Gegenüber der Bild erklärte sie: "Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt." Baerbock-Satire-Kanal: Auswärtiges Amt interveniert und lässt Namen ändern Sie fordert daher, dass Personen mit übermäßigem Wohnraum ihr Eigenheim "zu einem fairen Mietzins an eine Familie vermieten". Das würde oft Rentner betreffen. Ihre Miete soll dann von der Steuer abgesetzt werden. Die Ampel arbeite wohl an "Lösungen". Kritik gab es von vielen Seiten. Ein Nutzer kritisierte Schröders Aussage, die selbst ein Eigenheim bewohnt, und schrieb bei Twitter: "'Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen (...)' Die grüne MdB Christina-Johanne Schröder will Rentner in kleine Wohnungen verfrachten. Sie selbst lebt mit ihrem Mann in einem Anwesen an der Weser." „Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen“Die grüne MdB Christina-Johanne Schröder will Rentner in kleine Wohnungen verfrachten.Sie selbst lebt mit ihrem Mann in einem Anwesen an der Weser pic.twitter.com/F7m5Uv7fA4 —  Andreas Hallaschka  🇺🇦 (@Hallaschka_HH) August 17, 2023 Später schaltete Schröder selbst einen Gang zurück, sie twitterte: "Einfach mal durchatmen, bitte. Es geht natürlich um den Fall, dass man sein Haus freiwillig vermieten MÖCHTE, um sich zu verkleinern." Wohin sollen wir denn ziehen, wenn wir das erwägen würden? Hier gibt es keinen freien Wohnraum. Ich gebe mein Häuschen im Grünen doch nicht auf, um dann im 6. Stock einer Platte zu wohnen. Wie kommt man auf so hanebüchene Ideen? Im Osten früher gab es Einquartierung...Kommt noch? — Ilse Bi. (@Ilsebill21) August 16, 2023 Mehr zum Thema - "Null Bedauern, gar nichts" – Habeck im "Zeit"-Interview, was fehlte war der Bravo-Starschnitt

