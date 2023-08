Auf der Suche nach 19-jährigem Schläger: Polizei stürmt Flüchtlingsheim in Köln

Zwei jugendliche Migranten hatten bei einer Verkehrskontrolle in Köln zwei Polizisten krankenhausreif geschlagen. Auf der Suche nach einem der Täter stürmte die Polizei eine Asylbewerberunterkunft. Doch die Suche nach dem Verdächtigen blieb erfolglos.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/www.imago-images.de

Die Kölner Polizei hat am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot eine Asylbewerberunterkunft gestürmt. Dabei suchten die Polizisten nach einem Mann, der am Mittwoch zwei Polizisten schwer verletzt hatte. Die ganze Unterkunft wurde systematisch durchsucht. Mehrere Personen wurden festgesetzt, die Bewohner mussten sich ausweisen. Die Suche nach dem Verdächtigen blieb aber erfolglos. 15-Jährige von Tunesier vergewaltigt – Polizei und Staatsanwaltschaft vertuschen Vorfall Der 19-jährige Verdächtige und sein 17-jähriger Begleiter waren bei einer Verkehrskontrolle unerwartet gewalttätig geworden. Eine Polizeistreife hatte in Köln-Holweide am Mittwochnachmittag einen 3er-BMW ohne TÜV-Plakette kontrollieren wollen. Laut einem Polizeisprecher gingen "die beiden aggressiv auftretenden männlichen Insassen auf die Beamten los". Ein Polizist hatte dabei eine Gesichtsfraktur erlitten, eine Polizistin über Atemnot geklagt. Beide waren zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Erst als Verstärkung eingetroffen war, hatten die Polizisten den 17-jährigen Insassen festnehmen können. Auch zwei Frauen, die sich von außen eingemischt und die Schläger unterstützt haben sollen, waren festgesetzt worden. Der 19-jährige Haupttäter hatte trotz des Einsatzes von Taser und Pfefferspray flüchten können. #PolizeiNRW#Köln#Leverkusen : Zwei Polizisten nach Angriff von mehreren Personen schwerverletzt - Infos unter https://t.co/F3F7CS2fK2 — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) August 9, 2023 Der 15-jährige Bruder des Festgenommenen hatte die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Über die Herkunft der Schläger und der beteiligten Frauen machte die Polizei Köln keine Angaben. Die Fahndung nach dem 19-Jährigen dauert an. Mehr zum Thema – "Er ist im Prinzip voll integriert" – Afghanischer Vergewaltiger auf freien Fuß gesetzt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.