Verzögerter Ferienstart: Letzte Generation-Aktivisten sorgen für Chaos auf zwei Flughäfen

Parallel organisiert, verschafften sich die Provokateure Zugang auf Rollfelder der Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Der Flugbetrieb wurde aus Sicherheitsgründen seit den frühen Morgenstunden unterbrochen. Tausende Urlauber und Familien starten damit verzögert in den verdienten Urlaub.

© Screenshot: Twitter-Letzte Generation

Erneut sorgt die Aktivistengruppe "Letzte Generation" für Unmut und Unverständnis in der Gesellschaft. In einer koordinierten Aktion in den Städten Hamburg und Düsseldorf haben sich die "Klima-Apokalyptiker" am frühen Donnerstagmorgen auf die jeweiligen Landebahnen geklebt und dadurch den geregelten Ferienstart tausender Bürger mutwillig verhindert. Nach eigenen Angaben verschafften sich die Klimaaktivisten jeweils über die Sicherheitszäune Zugang auf die Flughafengelände. Die Webseite des Hamburger Flughafens informierte ab 06:30 Uhr morgens, dass der Flugbetrieb unterbrochen sei. Starts und Landungen seien derzeit aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Diverse Flüge wurden annulliert. So heißt es um 09:30 Uhr immer noch: "Zutritt unbefugter Personen – Flugbetrieb eingestellt.

Aus Sicherheitsgründen ist der Flugbetrieb aktuell unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben. Wir bitten unsere Fluggäste, den aktuellen Status ihres Fluges im Blick zu behalten." "Klimaaktivisten" verantwortlich für Serie von Brandstiftungen im Raum München? In Düsseldorf befanden sich laut DPA-Angaben ebenfalls am Morgen bis zu sieben Menschen auf der Zufahrtsstraße zur Start-und-Lande-Bahn. Die Aktivistinnen und Aktivisten durchtrennten eigenen Angaben zufolge einen Zaun, um auf das Vorfeld des Flugplatzes zu kommen. Den Fluggästen, auch den in den Flugzeugen zum Start auf den Rollfeldern wartenden Menschen, wurde mitgeteilt, sich auf "eine Wartezeit von etwa zwei Stunden" einzustellen. Die Aktivisten dokumentierten dabei, unbeeindruckt der wachsenden Kritik in der Gesellschaft, ihre jüngste Provokation über rechtfertigende Videomitteilungen auf Twitter: "Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise." Die Kommentierungen der jüngsten Blockadeaktion fielen in den sozialen Medien mehrheitlich kritisch und negativ aus: Wer glaubt, dass sich mit auf Rollbahnen klebenden Aktivisten das Klima weltweit beeinflussen lässt, hat entweder einen an der Waffel oder nicht mehr alle Latten am Zaun

Ihr schadet euch nur selbst

Wollt ihr nicht wieder mal ein paar Autos anzünden?

Denke, dass die Urlauber jetzt auf eurer Seite sind

Auf Bali verzichten sollen eben nur die anderen Der heutige Donnerstag ist der erste Tag der Sommerferien in Hamburg. Laut dem Sender NDR sind zum Ferienstart am Hamburger Flughafen "rund 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant". Erneut verkennen und negieren damit die "Klimaaktivisten" der Gruppe "Letzte Generation" die mögliche negative Wahrnehmung hinsichtlich ihrer destruktiven Aktionen. Würde man auch von "Aktivisten" sprechen, wenn Reichsbürger, Islamisten oder sonstige Demokratiefeinde in unseren Luftverkehr eingreifen?#LetzteGenerationhttps://t.co/AnSkTWdq1u — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) July 13, 2023 Mehr zum Thema - Wenn Angst krankhaft wird: "Völlig übersteigerte Klima-Debatte"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.