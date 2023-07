Berlin: Polizeimitarbeiter von Fassadenteil niedergeschlagen

In Berlin wurde ein 63-jähriger Polizeimitarbeiter schwer verletzt, als ihn am Samstagabend in der Friedrichstraße ein herabfallendes Fassadenteil am Kopf traf. Ein Abschnitt der Straße ist nun wegen Einsturzgefahr gesperrt.

Quelle: www.globallookpress.com © Christophe Gateau/dpa

In Berlin hat ein herabfallendes Fassadenteil einen 63-jährigen Polizeimitarbeiter schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann, ein Angestellter des Zentralen Objektschutzes, gerade mit seinem Kollegen am Samstagabend in der Friedrichstraße im Dienst, als er von einem oder mehreren Bruchstücken einer Steinplatte der Fassade am Kopf getroffen wurde. Den Polizeiangaben zufolge handelte es sich um einen Teil der Fassade in Höhe der sechsten Etage eines Bürohauses in der Friedrichstraße 79. Aquarium am Berliner Dom geplatzt: Hunderte tropische Fische sterben, zwei Personen verletzt Passanten alarmierten Rettungskräfte, die den Schwerverletzten in ein Krankenhaus brachten. Der 63-Jährige wird derzeit intensivmedizinisch behandelt. Der Mitarbeiter, der ihn begleitete, erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr begutachteten die Fassade des Bürohauskomplexes und stellten weitere Schäden an Fassadenelementen fest. Daraufhin wurden der Gehweg und die Fahrbahn der Friedrichstraße zwischen Behrenstraße und Französischer Straße sowie der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn der Französischen Straße zwischen Friedrichstraße und Charlottenstraße gesperrt. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen und wegen des Verdachts der Baugefährdung aufgenommen. Der Landeschef der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, sagte am Sonntag: "Wir sind absolut schockiert und hoffen, dass der Kollege sich vollständig erholt und dieser dramatische Unfall keine bleibenden Spuren hinterlässt. Beide Betroffenen sollten alle Hilfe und Unterstützung bekommen, um das Erlebte bestmöglich verarbeiten zu können." Mehr zum Thema - "Zweiter Geburtstag": Betonplatte stürzt aufs Auto – wenige Zentimeter vom Besitzer

